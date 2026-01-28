ШОК! Музети предао, Ђоковић у полуфиналу!

Извор:
АТВ
28.01.2026
07:13
Коментари:1
Италијан Лоренцо Музети предао је меч четвртфинала Аустралијан опена Новак Ђуковићу.
Музети је због повреде предао меч у којем је водио са 2:0 у сетовима, а у трећем сету је губио против Србина.
Новак Ђоковић игра у петак полуфинални меч против бољег из дуела Јаник Синер - Бен Шелтон.
Добро је Ђоковић почео у трећем сету. Подигао је ниво игре, дошао до брејка и повео са 2:1. Онда је Италијан затражио медицински тајм-аут. Није јасан разлог што је то Музети урадио, вјероватно због грчева.
Музети је предао меч.
Већ на старту другог сета Музети напада Ђоковићев сервис и прави брејк. Није се ни Музети прославио у одбрани брејка. И Ђоковић је напао његов и без изгубљеног поена на сервис гем Лоранца Музетија стигао је до брека.
Славље није задуго потрајало. Не предаје се Италијан који напада поново сервис Ђоковића и долази до новог брејка који потврђује и сљедећем сервис гему.
Након овог брејка мало се устабилила сервис игра код оба тенисера.
На крају брејк поново прави Музети и користи другу сет лопту за 2:0 у сетовима.
Током сервис гема Ђоковић је водио са 30:15. Скратио је лопти Музетију и изашао на мрежу. Италијан је био брз и стигао скраћену лопту, али не и прецизан. Пребацио је на десну страну Ђоковића и лопта је отишла тик поред линије. На семафору је стајало 40:15. Ипак, Ђоковић је рекао судији како је он рекетом закачио лопту. Нико, па ни судије, ту ситуацију нису видјели. Након пријаве Ђоковића резултат се промијенио и гласио је 30:30. На крају је Ђоковић и изгубио тај гем, а са њим и други сет.
Novak Djokovic conceding a crucial point pic.twitter.com/FhCDeURWZJ— asud (@asud683385) January 28, 2026
За Ђоковића први сет против Музетија није могао да почне боље. Након свог сервис гема, Ђоковић прави брејк. Имао је Србин три брејк лопте на сервис Музетија и користи Трећу.
Међутим, Италијан одмах одговара рибрејком. Након доста муке напада Ђоковићем сервис и успјева да врати брејк. Након тога кренуо је одлучније и нападније. Поново се намучио на свој сервис, али намучио је и Ђоковића на његов. Музети поново долази до брејка који чува до краја сета и слави са 6:4.
Најновије
Најчитаније
08
53
08
53
08
48
08
44
08
40
Тренутно на програму