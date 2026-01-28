Logo
Large banner

ШОК! Музети предао, Ђоковић у полуфиналу!

Извор:

АТВ

28.01.2026

07:13

Коментари:

1
muzeti predao djokovic rezultat bio 2:0 za italijana
Фото: Tanjug/AP/Asanka Brendon Ratnayake

Италијан Лоренцо Музети предао је меч четвртфинала Аустралијан опена Новак Ђуковићу.

Музети је због повреде предао меч у којем је водио са 2:0 у сетовима, а у трећем сету је губио против Србина.

Новак Ђоковић игра у петак полуфинални меч против бољег из дуела Јаник Синер - Бен Шелтон.

Трећи сет - Новак направио брејк, Музети тражио медицински тајм-аут и предао

Добро је Ђоковић почео у трећем сету. Подигао је ниво игре, дошао до брејка и повео са 2:1. Онда је Италијан затражио медицински тајм-аут. Није јасан разлог што је то Музети урадио, вјероватно због грчева.

Музети је предао меч.

Други сет - Музети долази до 2:0

Већ на старту другог сета Музети напада Ђоковићев сервис и прави брејк. Није се ни Музети прославио у одбрани брејка. И Ђоковић је напао његов и без изгубљеног поена на сервис гем Лоранца Музетија стигао је до брека.

Славље није задуго потрајало. Не предаје се Италијан који напада поново сервис Ђоковића и долази до новог брејка који потврђује и сљедећем сервис гему.

Лорензо Мусети
Лорензо Музети

Након овог брејка мало се устабилила сервис игра код оба тенисера.

На крају брејк поново прави Музети и користи другу сет лопту за 2:0 у сетовима.

Фер потез Ђоковића

Током сервис гема Ђоковић је водио са 30:15. Скратио је лопти Музетију и изашао на мрежу. Италијан је био брз и стигао скраћену лопту, али не и прецизан. Пребацио је на десну страну Ђоковића и лопта је отишла тик поред линије. На семафору је стајало 40:15. Ипак, Ђоковић је рекао судији како је он рекетом закачио лопту. Нико, па ни судије, ту ситуацију нису видјели. Након пријаве Ђоковића резултат се промијенио и гласио је 30:30. На крају је Ђоковић и изгубио тај гем, а са њим и други сет.

Први сет - борба за сервис гем

За Ђоковића први сет против Музетија није могао да почне боље. Након свог сервис гема, Ђоковић прави брејк. Имао је Србин три брејк лопте на сервис Музетија и користи Трећу.

Новак Ђоковић
Новак Ђоковић

Међутим, Италијан одмах одговара рибрејком. Након доста муке напада Ђоковићем сервис и успјева да врати брејк. Након тога кренуо је одлучније и нападније. Поново се намучио на свој сервис, али намучио је и Ђоковића на његов. Музети поново долази до брејка који чува до краја сета и слави са 6:4.

Подијели:

Тагови:

Ђоковић Музети

Аустралијан опен 2026

Лоренцо Мусети

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Вода ријека

Друштво

Никад драматичније упозорење за БиХ: Сијечемо грану на којој сједимо

9 ч

0
Дефинитвно крај: Никола Јокић не може да буде МВП

Кошарка

Дефинитвно крај: Никола Јокић не може да буде МВП

10 ч

0
Мина Костић признала: Годину дана ме финансира

Сцена

Мина Костић признала: Годину дана ме финансира

10 ч

0
Политичарка пуцала на икону Исуса и Марије - сада пред судом

Свијет

Политичарка пуцала на икону Исуса и Марије - сада пред судом

10 ч

0

Више из рубрике

Зашто је Савиндан посебан дан за Новака Ђоковића

Тенис

Зашто је Савиндан посебан дан за Новака Ђоковића

12 ч

0
Огроман скандал на Аустралијан опену: Тренер био у вези са дјевојчицом

Тенис

Огроман скандал на Аустралијан опену: Тренер био у вези са дјевојчицом

13 ч

0
Carlos Alcaraz Карлос Алкараз Аустралијан опен полуфинале резултат Аустралијан опен 2026 s kim igra

Тенис

Алкараз показао сву снагу против Де Минора

20 ч

0
Епски распад Коко Гоф: Украјинка у полуфиналу!

Тенис

Епски распад Коко Гоф: Украјинка у полуфиналу!

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

53

Ко све добија више новца: Студентске стипендије расту са 200 на 300 КМ

08

53

Захарова: НАТО у паници, јер нема коме да се жали због Гренланда

08

48

Погинуо познати политичар у паду авиона, огласио се и премијер

08

44

Американци масовно бришу ТикТок због нових услова

08

40

Премијерка "јасна": Данска неће уступити територију Гренланда САД

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner