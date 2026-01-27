Епски распад Коко Гоф: Украјинка у полуфиналу!

Извор:
Украјинска тенисерка Елина Свитолина почистила је Коко Гоф са терена и пласирала се у прво Аустралијан опен полуфинале у каријери.
Свитолина је неочекивано лако разбила Гоф са 6:1, 6:2 послије тачно сат времена игре.
Тридесетједногодишњакиња из Одесе сада има четири Гренд слем полуфинала, свугдје сем на Ролан Гаросу, а овом побједом се вратила у Топ 10.
Искусна Украјинка летјела је по терену, распаљивала винере из свих оружја, док је Гоф ишла из грешке у грешку и ни у једном тренутку није дјеловала као трећа тенисерка свијета.
У првом сету Американка је изгубила сва четири своја сервис гема, а на крају меча је имала нестварно лошу статистику.
Elina Svitolina DOMINATING the first set with winners that got us going 🤩 @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/QchzwoVTFd— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2026
Направила је 3 винера и 26 неизнуђених грешака!
Била је ово десета побједа у низу за Свитолину у 2026. години, те је остала на само једном изгубљеном сету од почетка сезоне.
Њена ривалка у полуфиналу такође има 10-0, али она није изгубила ниједан сет. У питању је Арина Сабаленка, а биће то њихов седми дуел – Бјелорускиња тренутно води са 5-1.
