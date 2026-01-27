Logo
Large banner

Епски распад Коко Гоф: Украјинка у полуфиналу!

Извор:

Б92

27.01.2026

10:13

Коментари:

0
Епски распад Коко Гоф: Украјинка у полуфиналу!
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Украјинска тенисерка Елина Свитолина почистила је Коко Гоф са терена и пласирала се у прво Аустралијан опен полуфинале у каријери.

Свитолина је неочекивано лако разбила Гоф са 6:1, 6:2 послије тачно сат времена игре.

Тридесетједногодишњакиња из Одесе сада има четири Гренд слем полуфинала, свугдје сем на Ролан Гаросу, а овом побједом се вратила у Топ 10.

Искусна Украјинка летјела је по терену, распаљивала винере из свих оружја, док је Гоф ишла из грешке у грешку и ни у једном тренутку није дјеловала као трећа тенисерка свијета.

У првом сету Американка је изгубила сва четири своја сервис гема, а на крају меча је имала нестварно лошу статистику.

Направила је 3 винера и 26 неизнуђених грешака!

Била је ово десета побједа у низу за Свитолину у 2026. години, те је остала на само једном изгубљеном сету од почетка сезоне.

Њена ривалка у полуфиналу такође има 10-0, али она није изгубила ниједан сет. У питању је Арина Сабаленка, а биће то њихов седми дуел – Бјелорускиња тренутно води са 5-1.

Подијели:

Тагови:

Koko Gof

Elina Svitolina

Аустралијан опен 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево када Новак Ђоковић игра у четвртфиналу Аустралијан Опена

Тенис

Ево када Новак Ђоковић игра у четвртфиналу Аустралијан Опена

2 ч

0
Арина Сабаленка и Ива Јовић на АО 2026

Тенис

Ива Јовић није направила ново чудо, Сабаленка прејака

2 ч

0
Американац Бен Шелтон савладао је Каспера Руда за четвртфинале Аустралијан опена резултатом 3:1.

Тенис

Шелтон преокретом избацио Руда, иде у четвртфинале Аустралије

20 ч

0
Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

Тенис

Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

21 ч

0

Више из рубрике

Ево када Новак Ђоковић игра у четвртфиналу Аустралијан Опена

Тенис

Ево када Новак Ђоковић игра у четвртфиналу Аустралијан Опена

2 ч

0
Арина Сабаленка и Ива Јовић на АО 2026

Тенис

Ива Јовић није направила ново чудо, Сабаленка прејака

2 ч

0
Американац Бен Шелтон савладао је Каспера Руда за четвртфинале Аустралијан опена резултатом 3:1.

Тенис

Шелтон преокретом избацио Руда, иде у четвртфинале Аустралије

20 ч

0
Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

Тенис

Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

25

Полиција о пуцњави у Бањалуци: Три особе ухапшене, једна завршила на УКЦ-у

10

16

Туча и пуцњава у Бањалуци

10

13

Епски распад Коко Гоф: Украјинка у полуфиналу!

10

06

Гдје је у Европи најлакше, а гдје најтеже наћи посао у 2026.

10

06

Форто "ударио" на СДА због превозника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner