Познат термин: Ево када Новак Ђоковић игра четвртфинале Аустралијан опена

Извор:
АТВ
27.01.2026
07:34
Коментари:0
Сазнајте тачан термин меча Новак Ђоковић - Лоренцо Мусети у четвртфиналу Аустралијан опена. Доносимо комплетан распоред на Род Лејвер арени.
Најбољег тенисера свијета, Новака Ђоковића, очекује кључни меч четвртфинала Аустралијан опена против старог знанца, Италијана Лоренца Мусетија. Организатори у Мелбурну објавили су званичну сатницу овог дуела који ће бити реприза узбудљивог финала из Атине.
Ако планирате да гледате меч, припремите се за рано устајање.
Организатор турнира одлучио је да Ђоковић и Мусети изађу на терен "Род Лејвер арене" у сриједу ујутру. Према званичном распореду:
Да би Новак изашао на терен, морају се завршити два женска дуела. Ево како изгледа програм:
Дакле, 04:30 је најранији могући термин, али реално стање је да би меч могао почети и нешто касније, зависно од трајања дуела Рибакине и Пегуле.
Ово ће бити 11. међусобни сусрет Србина и Италијана. Статистика је неумољива и иде у корист Ђоковића:
Иако статистика фаворизује српског аса, Мусети му је задао тешке муке у борби за трофеј Атине прије неколико мјесеци. Ипак, Ноле је тада успио да освоји титулу, док Мусети у овај меч улази са жељом да искористи нову шансу и покуша да угрози највећег свих времена.
Улог је огроман - пласман међу четири најбоља на првом Гренд слему сезоне. Ко буде бољи из сусрета Ђоковић - Мусети, у полуфиналу Аустралијан опена играће против бољег из дуела Јаник Синер - Бен Шелтон.
