Tanjug / AP / Aaron Favila

Сазнајте тачан термин меча Новак Ђоковић - Лоренцо Мусети у четвртфиналу Аустралијан опена. Доносимо комплетан распоред на Род Лејвер арени.

Познат термин: Ево када Новак Ђоковић игра четвртфинале Аустралијан опена

Најбољег тенисера свијета, Новака Ђоковића, очекује кључни меч четвртфинала Аустралијан опена против старог знанца, Италијана Лоренца Мусетија. Организатори у Мелбурну објавили су званичну сатницу овог дуела који ће бити реприза узбудљивог финала из Атине.

​Ако планирате да гледате меч, припремите се за рано устајање.

Када тачно почиње меч Ђоковић - Мусети?

Организатор турнира одлучио је да Ђоковић и Мусети изађу на терен "Род Лејвер арене" у сриједу ујутру. Према званичном распореду:

Почетак меча: Не прије 04:30 часова по нашем времену.

Не прије 04:30 часова по нашем времену. ​Напомена: Ово је трећи меч дана на главном стадиону, што значи да је могуће и додатно помјерање сатнице уколико се претходни мечеви одуже.

Комплетан распоред на Род Лејвер арени (Сриједа)

​Да би Новак изашао на терен, морају се завршити два женска дуела. Ево како изгледа програм:

01:30 - Елена Рибакина против Иге Швјонтек. ​Не прије 03:00 - Џесика Пегула против Аманде Анисимове. ​Не прије 04:30 - Новак Ђоковић против Лоренца Мусетија.

Дакле, 04:30 је најранији могући термин, али реално стање је да би меч могао почети и нешто касније, зависно од трајања дуела Рибакине и Пегуле.

Историјат дуела: Новак апсолутни фаворит

​Ово ће бити 11. међусобни сусрет Србина и Италијана. Статистика је неумољива и иде у корист Ђоковића:

​Новак је до сада само једном поражен од Лоренца, и то на шљаци Монте Карла.

​На тврдој подлози, италијански представник још увијек није успијевао да савлада Ђоковића.

Иако статистика фаворизује српског аса, Мусети му је задао тешке муке у борби за трофеј Атине прије неколико мјесеци. Ипак, Ноле је тада успио да освоји титулу, док Мусети у овај меч улази са жељом да искористи нову шансу и покуша да угрози највећег свих времена.

Шта чека побједника?

​Улог је огроман - пласман међу четири најбоља на првом Гренд слему сезоне. Ко буде бољи из сусрета Ђоковић - Мусети, у полуфиналу Аустралијан опена играће против бољег из дуела Јаник Синер - Бен Шелтон.