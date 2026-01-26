Американци у чуду због Новака Ђоковића, једна ствар их посебно плаши

Извор:
Новак Ђоковић наставља свој поход на нову титулу у Аустралији, а начин на који темпира форму и користи слободне дане оставио је америчке тениске стручњаке без текста.
У студију "Tennis Channel-a", Пракаш Амритрај, Линдзи Девенпорт и Џим Куријер детаљно су анализирали Новакову ситуацију након повлачења Јакуба Меншика, истичући да је Србин сада у идеалној позицији.
Пракаш Амритрај је био посебно сликовит када је описивао Новакову припрему.
"Ако постоји ико ко зна шта да ради са неколико слободних дана, то је Новак. Он је све довео до нивоа апсолутне науке када је у питању оно што функционише за његово тијело. Тако да очекујем да буде у апсолутно 100 одсто форми. Свако потроши мало "горива" из резервоара са сваким мечом, али он би требало да се осјећа свеже колико је то људски могуће", рекао је Амритрај.
Легендарна Линдзи Девенпорт направила је паралелу са прошлогодишњим турниром, подсјећајући колико је Новак тада имао тежи пут.
"Знате, прошле године у његовом походу до полуфинала, изгубио је сет у мечу првог кола против Прижмића, изгубио је сет од Попирина у другом колу, такође је изгубио сет од Фрица у четвртфиналу. Тако да је ушао у то полуфинале у много другачијој позицији него што је ове године. Апсолутно је огромна ствар за њега што може да прође прилично лако сада до четвртфинала и само се спреми за ова последња три меча", истакла је Девенпорт.
Џим Куријер се осврнуо на Новаков однос са младим Јакубом Меншиком, који је морао да одустане од дуела.
"Мислим да би био подијељеног мишљења. Сигуран сам да осјећа емпатију према Меншику јер он зна да је Меншик млад играч и он га је "његовао". Тренирали су заједно. Позвао је Јакуба да дође и тренира са њим када је био веома млад. Тако да ће имати емпатију, али ће такође препознати своју добру срећу и искористиће је. Искористиће све то огромно богатство искуства да максимизира ових наредних неколико дана", објаснио је Куријер.
За крај, Амритрај је упоредио форму "велике тројке" на овом турниру - Синера, Алкараза и Ђоковића, дајући благу предност Србину и Шпанцу.
"Вјероватно бих предност дао Карлосу и Новаку јер мислим да Новак игра за нијансу агресивније него што смо га виђали у прошлости... Изгледао је изузетно агресивно. Мислим да је то оно што му треба против Синера и Алкараза",закључио је он.
