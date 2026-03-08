Огласила се Кина: "Прекретница у односу са Америком"

Извор:
СРНА
08.03.2026
10:38
Кина се нада да ће ова година бити прекретница за њен однос са САД, изјавио је кинески министар спољних послова Ванг Ји.
Ванг је рекао на маргинама годишњег засједања кинеског парламента да је ово велика година за односе између двије свјетске силе.
Он је додао да предсједници Кине и САД лично одржавају добру размјену на највишем нивоу и да то пружа стратешке гаранције за билатералне односе, иако постоје одређена неслагања.
Предсједник САД Доналд Трамп требало би да посјети Кину крајем марта.
"Дневни ред за разговоре на високом нивоу већ је на нашем столу. Оно што сада треба да се уради јесте да се обје стране темељно припреме, створе одговарајућу атмосферу, регулишу постојеће разлике и елиминишу непотребне сметње", рекао је Ванг.
Он је додао да је став Кине увијек био позитиван и отворен и да је кључ у томе да Вашингтон изађе у сусрет Пекингу, пренио је АП.
