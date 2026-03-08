Ирански предсједник: Изјава погрешно протумачена, морамo узврати на нападе

Извор:
СРНА
08.03.2026
08:37
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан изјавио је да Техеран мора да узврати на нападе и да је погрешно протумачена његова јучерашња изјава о суспендовању удара на сусједне земље.
Пезешкијан је рекао иранској државној телевизији да је изјаву погрешно протумачио непријатељ који "жели да посије" подјеле са сусједима.
"Више пута је речено да смо ми браћа и да морамо да имамо добре односе са сусједима. Међутим, приморани смо да узвратимо на нападе, али то не значи да имамо спор са сусједним земљама или да желимо да узнемиримо њихове народе", рекао је ирански предсједник.
Иран је јуче, након Пезешкијанове објаве, наставио ударе на Бахреин, Оман, Кувајт и Уједињене Арапске Емирате.
