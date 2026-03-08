Експлозија у комплексу Амбасаде САД у Ослу, хитно се огласила полиција

Извор:
У комплексу Абасаде САД у Ослу догодила се експлозија која је нанијела мању штету, али нема повријеђених, саопштила је норвешка полиција.
У саопштењу се наводи да се детонација догодила на улазу у конзуларни дио. Нису пронађене друге експлозивне направе у том подручју.
"Истрага је обављена на лицу мјеста уз помоћ паса, дронова и хеликоптера. Трагамо за једним или више потенцијалних починилаца", додаје се у саопштењу.
Експлозија је одјекнула у западном дијелу Осла око 1.00 час иза поноћи, а дим се подигао из тог подручја, рекли су очевици.
Два полицијска техничара у бијелим комбинезонима касније су виђена док раде на лицу мјеста.
