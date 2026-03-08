Logo
Експлозија у комплексу Амбасаде САД у Ослу, хитно се огласила полиција

СРНА

08.03.2026

08:17

0
Фото: Tanjug / AP / Javad Parsa

У комплексу Абасаде САД у Ослу догодила се експлозија која је нанијела мању штету, али нема повријеђених, саопштила је норвешка полиција.

У саопштењу се наводи да се детонација догодила на улазу у конзуларни дио. Нису пронађене друге експлозивне направе у том подручју.

"Истрага је обављена на лицу мјеста уз помоћ паса, дронова и хеликоптера. Трагамо за једним или више потенцијалних починилаца", додаје се у саопштењу.

Експлозија је одјекнула у западном дијелу Осла око 1.00 час иза поноћи, а дим се подигао из тог подручја, рекли су очевици.

Два полицијска техничара у бијелим комбинезонима касније су виђена док раде на лицу мјеста.

Oslo

Норвешка

američka ambasada

