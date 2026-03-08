Logo
Техеран потпуно прекривен облацима, пада и црна киша, има мртвих

Аутор:

АТВ

08.03.2026

09:38

Коментари:

0
Техеран потпуно прекривен облацима, пада и црна киша, има мртвих
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Ирански државни медији објавили су информацију да су Сједињене Америчке Државе (САД) и Израел синоћ напали пет нафтних постројења у и близу Техерана те да су у нападима погинуле четири особе.

Јутро након ових напада, Техеран је потпуно прекривен облацима, а пада и црна киша.

Техеран складиште нафте

Свијет

Апокалиптични призори из Техерана: Ватра и дим се надвили над градом

"Синоћ су непријатељски авиони напали четири складишта нафте и центар за транспорт нафтних деривата у Техерану и Алборзу", рекао је за државну телевизију извршни директор Националне иранске компаније за дистрибуцију нафтних деривата, Керамат Веyскарам.

Техеран Иран
Техеран Иран

Веyскарам је казао да су у нападу погинула два радника на постројењима и двије особе које су управљале танкерима за нафту.

Техеран складиште нафте

Свијет

Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак

Ирански државни медији наводе да су постројења оштећена, али да су пожари стављени под контролу.

Видеоснимци који круже друштвеним мрежама приказују велике пожаре у Техерану као резултат напада.

Иран Техеран напад

БиХ

Особље амбасаде БиХ у Техерану напустило Иран

Готово 10 милиона становника Техерана пробудило се јутрос у граду прекривеним густим црним облацима након напада, извијестио је CNN из иранског главног града.

"Можете видјети да је киша, кишница заправо црна - такође, чини се, засићена уљем. Дакле, то је оно што пада јутрос, ова врста кише пуне нафте коју управо сада имамо на иранску престолницу, након што су се напади догодили.", наводи CNN.

Израелска војска саопштила је да је напала погоне за гориво у Техерану који дистрибуирају гориво "различитим потрошачима, укључујући војне субјекте у Ирану".

"Ово је значајан удар који представља додатни корак у продубљивању штете на војној инфраструктури иранског терористичког режима", наводи се у саопштењу Израелских одбрамбених снага (ИДФ).

Веyскарами је истакао да иранска складишта нафте имају довољне резерве бензина.

