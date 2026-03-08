Техеран потпуно прекривен облацима, пада и црна киша, има мртвих

Аутор:АТВ
Ирански државни медији објавили су информацију да су Сједињене Америчке Државе (САД) и Израел синоћ напали пет нафтних постројења у и близу Техерана те да су у нападима погинуле четири особе.
Јутро након ових напада, Техеран је потпуно прекривен облацима, а пада и црна киша.
"Синоћ су непријатељски авиони напали четири складишта нафте и центар за транспорт нафтних деривата у Техерану и Алборзу", рекао је за државну телевизију извршни директор Националне иранске компаније за дистрибуцију нафтних деривата, Керамат Веyскарам.
Веyскарам је казао да су у нападу погинула два радника на постројењима и двије особе које су управљале танкерима за нафту.
Ирански државни медији наводе да су постројења оштећена, али да су пожари стављени под контролу.
Видеоснимци који круже друштвеним мрежама приказују велике пожаре у Техерану као резултат напада.
Готово 10 милиона становника Техерана пробудило се јутрос у граду прекривеним густим црним облацима након напада, извијестио је CNN из иранског главног града.
It is raining oil in Tehran this morning after major airstrikes on oil facilities in the South and West of the Iranian capital. @CNN @cnni pic.twitter.com/2FBD9EnO9p— Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 8, 2026
"Можете видјети да је киша, кишница заправо црна - такође, чини се, засићена уљем. Дакле, то је оно што пада јутрос, ова врста кише пуне нафте коју управо сада имамо на иранску престолницу, након што су се напади догодили.", наводи CNN.
Израелска војска саопштила је да је напала погоне за гориво у Техерану који дистрибуирају гориво "различитим потрошачима, укључујући војне субјекте у Ирану".
"Ово је значајан удар који представља додатни корак у продубљивању штете на војној инфраструктури иранског терористичког режима", наводи се у саопштењу Израелских одбрамбених снага (ИДФ).
Веyскарами је истакао да иранска складишта нафте имају довољне резерве бензина.
