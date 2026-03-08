Logo
Да ли ће Курди ударити на Иран? Ево шта каже Трамп

Аутор:

АТВ

08.03.2026

10:59

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Иако се већ неколико дана спекулише да би Курди требали покренути копнени напад на Иран, предсједник САД Доналд Трамп одбацио је ту могућност.

- Искључио сам то, не желим да Курди улазе. Не желим да Курди буду повријеђени, убијени. Имали смо добар однос. Спремни су ући, али стварно сам им рекао да не желим да улазе - рекао је Трамп новинарима у предсједничком авиону "Air Force One".

Трамп је додао да Вашингтон "не жели учинити рат сложенијим него што већ јесте".

Подсјећамо, многи ирански Курди живе у сусједном Ираку због систематског прогона у својој домовини.

Неки сада виде прилику за свргавање иранске владе и стицање веће заштите и слобода ако се тамо промијени власт.

