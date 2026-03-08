Да ли ће Курди ударити на Иран? Ево шта каже Трамп

Аутор:АТВ
Иако се већ неколико дана спекулише да би Курди требали покренути копнени напад на Иран, предсједник САД Доналд Трамп одбацио је ту могућност.
- Искључио сам то, не желим да Курди улазе. Не желим да Курди буду повријеђени, убијени. Имали смо добар однос. Спремни су ући, али стварно сам им рекао да не желим да улазе - рекао је Трамп новинарима у предсједничком авиону "Air Force One".
Трамп је додао да Вашингтон "не жели учинити рат сложенијим него што већ јесте".
Подсјећамо, многи ирански Курди живе у сусједном Ираку због систематског прогона у својој домовини.
Неки сада виде прилику за свргавање иранске владе и стицање веће заштите и слобода ако се тамо промијени власт.
