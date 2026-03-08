Logo
Израелска војска упозорила: Наставићемо да прогонимо сваког насљедника Алија Хамнеија

АТВ

08.03.2026

09:21

Израелска војска упозорила: Наставићемо да прогонимо сваког насљедника Алија Хамнеија
Фото: Tanjug / AP / Channi Anand

Израелска војска упозорила је да ће наставити да прогони сваког насљедника убијеног врховног вође Ирана ајатолаха Алија Хамнеија.

Војска је у објави на "Иксу" додала да ће прогонити и све особе које желе да именују Хамнеијевог насљедника.

Упозорење се односи на клерикално тијело задужено за избор врховног вође Исламске Републике.

Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Када ће бити изабран нови врховни вођа Ирана

Члан иранске Скупштине стручњака ајатолах Мохамедмехди Мирбакери изјавио је да је ово тијело постигло консензус о избору новог врховног вође.

Мојтаба Хамнеи

Свијет

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

Он је рекао агенцији Мехр да је потребно да се ријеше "одређене препреке" у том процесу.

Трамп

Свијет

Трамп: Вашингтону не треба нови Хамнеи

Јуче је други члан овог тијела изјавио да би нови врховни вођа Ирана могао да буде изабран у року од 24 часа.

