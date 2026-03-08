Израелска војска упозорила: Наставићемо да прогонимо сваког насљедника Алија Хамнеија

Аутор:АТВ
08.03.2026
09:21
Коментари:1
Израелска војска упозорила је да ће наставити да прогони сваког насљедника убијеног врховног вође Ирана ајатолаха Алија Хамнеија.
Војска је у објави на "Иксу" додала да ће прогонити и све особе које желе да именују Хамнеијевог насљедника.
Упозорење се односи на клерикално тијело задужено за избор врховног вође Исламске Републике.
Свијет
Када ће бити изабран нови врховни вођа Ирана
Члан иранске Скупштине стручњака ајатолах Мохамедмехди Мирбакери изјавио је да је ово тијело постигло консензус о избору новог врховног вође.
Свијет
Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу
Он је рекао агенцији Мехр да је потребно да се ријеше "одређене препреке" у том процесу.
Свијет
Трамп: Вашингтону не треба нови Хамнеи
Јуче је други члан овог тијела изјавио да би нови врховни вођа Ирана могао да буде изабран у року од 24 часа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
57
11
50
11
32
11
19
11
05
Тренутно на програму