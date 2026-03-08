Logo
Large banner

Цијена пелета у паду, има ли довољно залиха?

Извор:

СРНА

08.03.2026

10:26

Коментари:

0
Цијена пелета у паду, има ли довољно залиха?
Фото: АТВ

Цијена пелета у благом је паду, а на тржишту има довољно залиха овог енергента, рекао је Срни представник произвођача пелета у БиХ Горан Ивановић.

Ивановић је додао да је у Републици Српској цијена тоне пелета између 550 и 600 КМ, док је у Федерацији БиХ тренутно нешто већа.

- Због топлијег времена смирује се и потражња - навео је Ивановић.

Према његовим ријечима, висока цијена гаса може отворити простор и потребу за алтернативним изворима енергије попут пелета.

- Произвођачи су подигли производњу ове зиме и фокус је био на снабдијевању домаћег тржишта, што је за похвалу - нагласио је Ивановић.

Подијели:

Тагови :

pelet

цијена пелета

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Орбан: Мађарска има план да издржи украјинску блокаду

Економија

Орбан: Мађарска има план да издржи украјинску блокаду

14 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију

16 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Нафта већ на 90 долара, милијардер поручује: Издржите мјесец, док "елиминишемо терористе"

22 ч

1
Млијеко

Економија

Повећање премија и мјера подршке за јачање производње

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Документарни филм: Русофобија: Историја мржње

11

50

Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра

11

32

Кремљ: Међународно право више не постоји, усред смо глобалне олује

11

19

Изабран нови врховни вођа Ирана

11

05

Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner