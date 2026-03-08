Цијена пелета у паду, има ли довољно залиха?

Извор:
СРНА
08.03.2026
10:26
Коментари:0
Цијена пелета у благом је паду, а на тржишту има довољно залиха овог енергента, рекао је Срни представник произвођача пелета у БиХ Горан Ивановић.
Ивановић је додао да је у Републици Српској цијена тоне пелета између 550 и 600 КМ, док је у Федерацији БиХ тренутно нешто већа.
- Због топлијег времена смирује се и потражња - навео је Ивановић.
Према његовим ријечима, висока цијена гаса може отворити простор и потребу за алтернативним изворима енергије попут пелета.
- Произвођачи су подигли производњу ове зиме и фокус је био на снабдијевању домаћег тржишта, што је за похвалу - нагласио је Ивановић.
