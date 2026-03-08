Кремљ: Међународно право више не постоји, усред смо глобалне олује

Извор:
РТ Балкан
08.03.2026
11:32
Усред глобалне олује, Русија мора да се фокусира на сопствене интересе и потенцијал, рекао је Дмитриј Песков, портпарол Кремља.
"Путин је у праву: усред ове савршене олује која је сада почела, морамо се фокусирати на себе, на наше интересе, на наш потенцијал. Гдје га нема, треба га повећати. И морамо јасно размишљати и остати фокусирани", рекао је Песков новинару канала Русија 1, Павлу Зарубину.
Према његовим ријечима, огроман број регионалних сукоба и неријешених питања у свијету ствара кумулативни ефекат, што резултира економским и политичким посљедицама.
У разговору са новинаром о сукобима у разним дијеловима свијета, Песков је навео да нам се чини да је "крај свијета", јер нисмо живјели у другим епохама, а да су се сличне ствари догађале и раније.
"Нажалост, лишени смо онога што зовемо међународним правом. Искрено, сада чак и не разумијем како некога позвати да прати норме и принципе међународног права. Њега фактички више нема. Де јуре постоји, али де факто га више нема", оцијенио је Песков.
А какво право је дошло на смјену међународном, наставио је он, тешко да ико може да каже.
