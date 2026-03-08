Logo
Large banner

Кремљ: Међународно право више не постоји, усред смо глобалне олује

Извор:

РТ Балкан

08.03.2026

11:32

Коментари:

0
Кремљ: Међународно право више не постоји, усред смо глобалне олује

Усред глобалне олује, Русија мора да се фокусира на сопствене интересе и потенцијал, рекао је Дмитриј Песков, портпарол Кремља.

"Путин је у праву: усред ове савршене олује која је сада почела, морамо се фокусирати на себе, на наше интересе, на наш потенцијал. Гдје га нема, треба га повећати. И морамо јасно размишљати и остати фокусирани", рекао је Песков новинару канала Русија 1, Павлу Зарубину.

Према његовим ријечима, огроман број регионалних сукоба и неријешених питања у свијету ствара кумулативни ефекат, што резултира економским и политичким посљедицама.

У разговору са новинаром о сукобима у разним дијеловима свијета, Песков је навео да нам се чини да је "крај свијета", јер нисмо живјели у другим епохама, а да су се сличне ствари догађале и раније.

"Нажалост, лишени смо онога што зовемо међународним правом. Искрено, сада чак и не разумијем како некога позвати да прати норме и принципе међународног права. Њега фактички више нема. Де јуре постоји, али де факто га више нема", оцијенио је Песков.

А какво право је дошло на смјену међународном, наставио је он, тешко да ико може да каже.

Подијели:

Тагови :

Kremlj

međunarodno pravo

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије

Свијет

Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије

19 ч

1
Откривено колика је штета од злочина Кијева у Донбасу

Свијет

Откривено колика је штета од злочина Кијева у Донбасу

17 ч

0
Руска специјалан војна операција, сукоб у Украјини

Свијет

Москва и Кијев размијенили ратне заробљенике

2 д

0
Америка стала уз Русију и Кину - гласала против Украјине

Свијет

Америка стала уз Русију и Кину - гласала против Украјине

2 д

0

Више из рубрике

Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Изабран нови врховни вођа Ирана

40 мин

0
Доналд Трамп

Свијет

Да ли ће Курди ударити на Иран? Ево шта каже Трамп

1 ч

0
Грађани Техерана упозорени: Не излазите из кућа, ризик од "црне кише"

Свијет

Грађани Техерана упозорени: Не излазите из кућа, ризик од "црне кише"

1 ч

0
Огласила се Кина: "Прекретница у односу са Америком"

Свијет

Огласила се Кина: "Прекретница у односу са Америком"

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Документарни филм: Русофобија: Историја мржње

11

50

Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра

11

32

Кремљ: Међународно право више не постоји, усред смо глобалне олује

11

19

Изабран нови врховни вођа Ирана

11

05

Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner