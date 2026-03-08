Logo
Партизан понизио Босну усред Сарајева

Аутор:

АТВ

08.03.2026

21:47

Партизан понизио Босну усред Сарајева
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Кошаркаши Партизана понизили су сарајевску Босну у 2. колу АБА лиге побједом резултатом 96:56.

Да ће Партизан однијети побједу у овом мечу знало се отпочетка, само је било питање разлике. На крају су црно-бијели стали на плус 40.

Већ у првој четвртини убацили су шест тројки и водили са 24:15, а предност је у другој постала двоцифрена.

На полувремену је било 55:27 и јасно је било да је утакмица за Студенте изгубљена.

У наставку утакмице је предност Партизана расла скоро и до 50 поена разлике, а Босна је донекле ублажила пораз у посљедњим минутама утакмице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

КК Партизан

KK Bosna

