Партизан понизио Босну усред Сарајева

Кошаркаши Партизана понизили су сарајевску Босну у 2. колу АБА лиге побједом резултатом 96:56.
Да ће Партизан однијети побједу у овом мечу знало се отпочетка, само је било питање разлике. На крају су црно-бијели стали на плус 40.
Већ у првој четвртини убацили су шест тројки и водили са 24:15, а предност је у другој постала двоцифрена.
На полувремену је било 55:27 и јасно је било да је утакмица за Студенте изгубљена.
У наставку утакмице је предност Партизана расла скоро и до 50 поена разлике, а Босна је донекле ублажила пораз у посљедњим минутама утакмице.
