Logo
Large banner

Првенство БиХ: Пораз Студента у Александровцу

Аутор:

Андреј Кнежевић

08.03.2026

21:06

Коментари:

0
Првенство БиХ: Пораз Студента у Александровцу
Фото: ATV

Кошаркаши Студента поражени су од екипе Баскета из Живиница резултатом 108:98.

Тим тренера Бориса Јокановића имао је три поена предности након првог полувремена, али су у другом гости “додали гас” и стигли до преокрета вриједног побједе.

Малик МекКонел убацио је 25 поена за Баскет, а пратио га је Марко Рикало који је бројао до 22.

На другој страни, у табору Студента, најефикаснији је био Стефан Милошевић који је убацио 22 поена.

Екипа Студента је након својих 18 одиграних утакмица у првенству БиХ на половичном учинку са по девет побједе и пораза и тренутно је на шестој позицији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

КК Студент

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Никола Јокић

Кошарка

Јокић: Нисам навијао за Партизан

55 мин

0
Меч Игокее и Зенита

Кошарка

Игокеа и даље не зна за тријумф у Подгорици

1 ч

0
И Руси тврде: "Дружба је технички спремна"

Свијет

И Руси тврде: "Дружба је технички спремна"

1 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Регион

Црна Гора пред колапсом: Пумпе остају без горива

1 ч

0

Више из рубрике

Никола Јокић

Кошарка

Јокић: Нисам навијао за Партизан

55 мин

0
Меч Игокее и Зенита

Кошарка

Игокеа и даље не зна за тријумф у Подгорици

1 ч

0
Мијаиловић "отворио душу": Два су узрока свих ломова!

Кошарка

Мијаиловић "отворио душу": Два су узрока свих ломова!

8 ч

0
Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

Кошарка

Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Детаљи несреће у Милићима, обустављен саобраћај

21

47

Партизан понизио Босну усред Сарајева

21

32

Подршка војном савезу - НАТО уцјена Срба

21

24

Земљотрес у Црној Гори, осјетило се и у БиХ

21

14

Легло стршљена се уселило у кућу: Владица у кревету и на тавану затекао призор из хорора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner