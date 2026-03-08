Првенство БиХ: Пораз Студента у Александровцу

Аутор:Андреј Кнежевић
08.03.2026
21:06
Кошаркаши Студента поражени су од екипе Баскета из Живиница резултатом 108:98.
Тим тренера Бориса Јокановића имао је три поена предности након првог полувремена, али су у другом гости “додали гас” и стигли до преокрета вриједног побједе.
Малик МекКонел убацио је 25 поена за Баскет, а пратио га је Марко Рикало који је бројао до 22.
На другој страни, у табору Студента, најефикаснији је био Стефан Милошевић који је убацио 22 поена.
Екипа Студента је након својих 18 одиграних утакмица у првенству БиХ на половичном учинку са по девет побједе и пораза и тренутно је на шестој позицији.
