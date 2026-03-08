Logo
Игокеа и даље не зна за тријумф у Подгорици

08.03.2026

20:49

Коментари:

0
Меч Игокее и Зенита
Фото: ATV

Игокеа и даље не зна за тријумф у Подгорици. Наш тим је изгубио од Будућности, 99:67, у другом колу шампионске групе АБА лиге.

Дебакл Игокее у Подгорици и -32 разлике.

Држали су се изабраници Ненада Стевановића до половине друге четвртине када је било 29:25, али онда Будућност прави серију 16:2 и на полувријеме одлази са 18 поена предности 45:27.

У другом полувремену настављен је потоп Игокее. Предност подгоричана константо је расла, у трећој четвртини имали су 35 поена вишка 81:46, да би у посљедњој дионици та предност била и +38, 91:53.

Све што су до краја Александровчани успјели је да смање на -32 и коначних 99:67.

Најефикаснији код Игокее били су Новак Мусић са 13 и Драган Милосављевић са 11 поена. Будућност је предводио Никола Танасковић са 23, дој је 14 убацио Џери Бутсјеле.

Интересантно је да Игокеа никада до сад није успјела да савлада Будућност у Подгорици, а ово је био 17 пораз Александровчана.

