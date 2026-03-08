Logo
Црна Гора пред колапсом: Пумпе остају без горива

Извор:

СРНА

08.03.2026

20:33

Коментари:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Удружење нафтних компанија Црне Горе поручује да постоји озбиљан ризик од прекида снабдијевања горивом у тој земљи због тога што су код добављача цијене, нарочито евродизела, веће за 30 одсто од цијена које сада важе.

Појаснили су да актуелна кретања на глобалном тржишту нафте и нафтних деривата, изазвана ескалацијом геополитичких тензија и нестабилности на Блиском истоку, већ имају снажан утицај на раст набавних цијена енергената на међународном тржишту.

Додали су да су набавне цијене нафтних деривата на међународном тржишту већ сада знатно изнад максималних малопродајних цијена, које су прописане важећом Уредбом у Црној Гори, преносе црногорски медији.

"Данас се гориво на домаћем тржишту продаје по цијенама које су и до 30 одсто испод цијена на берзама, што значи да компаније послују са чистим губитком", навели су из Удружења.

нафтовод дружба

Свијет

И Руси тврде: "Дружба је технички спремна"

Уколико актуелни сукоби и геополитичке тензије буду настављене, а раст цијена енергената потраје, из Удружења су истакли да треба очекивати да ће финансијски притисак на компаније које послују на црногорском тржишту постати неодржив већ сутра.

Уколико до тога дође, сматрају да ће бити угрожен континуитет снабдијевања тржишта, што би могло да има далекосежне посљедице по привреду, саобраћај, туризам и свакодневни живот грађана.

Црногорски медији преносе да су неке пумпе у Црној Гори већ остале без горива, а да ће већина њих већ сутра бити у проблемима.

