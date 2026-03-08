Пуцњава у Подгорици, блокиран град, ухапшен држављанин БиХ

Извор:
СРНА
08.03.2026
13:20
Полиција у Подгорици ухапсила је држављанин БиХ чији су иницијали Л.Б. /29/ код којег је пронађено оружје, након што је у том граду рањен мушкарац чији су иницијали Р.С. /40/.
У Ургентни центар у Подгорици око поноћи се јавило лице Р.С. на указивање љекарске помоћи са устрелном раном на лијевој покољеници, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Р.С. је одбио да сарађује са полицијом с циљем расвјетљивања околности под којим је рањен, након чега је услиједила блокада града и контрола више лица.
Контролом возила "ауди" и Л.Б, блиског мушкарцу Р.С, који се у истом аутомобилу налазио, пронађен је пиштољ "валтер" са 15 комада муниције без фабричког броја, који је одузет.
Л.Б. је ухапшен због сумње да је извршио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.
У току је предузимање мјера и доказних радњи с циљу утврђивања свих релевантних података и околности догађаја.
Према писањима црногорских медија, рањен је припадник подгоричке ћелије кавачког клана.
