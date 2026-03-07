Logo
Полиција узела изјаву од Мирјане Пајковић, обавијештено Тужилаштво

АТВ

07.03.2026

17:59

Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе
Фото: Инстаграм

Подгоричка полиција узела је синоћ изјаву од доскорашње функционерке Министарства људских и мањинских права Мирјане Пајковић и о томе обавијестила Основно државно тужилаштво, речено је "Вијестима" незванично из Управе полиције.

"Предмет је у раду", речено је листу.

Мирјана Пајковић

Регион

Мирјана Пајковић на саслушању у полицији: Испливали нови снимци?!

Мирјана Пајковић позвана је у станицу полиције након што су се, од прије два дана, појавила три експлицитна снимка.

Мирјана Пајковић-30082025

Регион

Шок тврдње: Нови експлицитни снимци Мирјане Пајковић снимљени у Влади?

На једном од њих, наводно, она је са одбјеглим Николом Дрецуном, за којим је расписана међународна потјерница због двоструког убиства на Цетињу и рањавања три особе.

(Вијести)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

