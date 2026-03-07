Спор у вези са радиоактивним отпадом: У причу укључена и дјеца

Аутор:АТВ
Звучи нереално,али је истинито...дјеца су доведена да се играју одлагања нуклеарног отпада,ни мање нити више него на мјесту које сусједна Хрватска већ дуго пикира и лобира да постане одлагалиште најопаснијег отрова који може да уништи и флору и фауну. Огорчење је блага ријеч за реакције бораца против те опасне намјере.
"Ми овдје имамо проблем са људима који не познају никакве границе, који су дословно на све спремни, Трговска гора мора постати мјесто сусрета и за БиХ и за Хрватску да заједно градимо неке развојне прилике да будемо еколошки и друштвено одговорни а да нам се дјеца играју збрињавања радиоактивног отпада то не смијемо допустити", рекао је Марио Црнчевић, предсједник Удружења "Грин тим" .
Из Владе поручују – Такав приступ је неприхватљив. Упозоравају да се питање збрињавања радиоактивног отпада не може представљати кроз промотивне активности у којима се у причу увлаче дјеца.
"Више апсолутно ништа не изненађује када је понашање Хрватске у случају Трговска гора у питању! Манипулација дјецом и "игра" збрињавања радиоактивног отпада је врхунац цинизма и нормалног човјека оставља без ријечи", рекао је Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
И док дјеца са наше стране Уне већ годинама поручују стоп рао, сусједи им крајње бескрупулозно поручују да је њихова "игра" безопасна и забавна! С друге стране, Студије утицаја још нема, институционална комуникација са хрватском страном је на минимуму, а ова и сличне промотивне "играрије" које све чешће организује хрватски Фонд за финансирање разградње и збрињавање радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива, изазивају презир и гађење, али и буде инат и додатну мотивацију да се изборимо за своја права.
На другој страни Уне, у Новом граду сматрају да се озбиљна тема покушава представити на непримјерен начин. Умјесто стручне расправе о пројекту који може имати дугорочне посљедице по становништво, у први план се, кажу, стављају активности које цијелу причу своде на – игру.
"Ми овдје у Новом Граду видимо ту играрију и у ком правцу то иде и наравно да нас ни у ком сегменту на неки начин то не изненађује", рекао је Мирослав Дрљача, начелник општине Нови Град.
Из Двора, подсјећају Какк није први пут да се у таквим активностима појављују и дјеца. Тврде да држава кроз различите догађаје покушава приближити пројекат локалној заједници.
"Држава користи сваку прилику да се приближи општини Двор што се тиче радиоактивног отпада", рекао је Никола Арбутина, начелник општине Двор.
Фонд за финансирање разградње и збрињавања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива НЕ Кршко додјељују донације за подручје Двора у вриједности од чак 220.000 евра. Све само са једним циљем : На Трговску гору изгурати опасни отпад.
