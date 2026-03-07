Logo
Друга страна славе: Кроз љубав до снова

АТВ

07.03.2026

20:15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

'Друга страна славе' је романтична драма из 2014. године у режији Џине Принс-Бајтвуд.

Радња прати Нону, младу талентовану пјевачицу којој предвиђају планетарну славу. Међутим, притисак, музичка индустрија и амбиције њене мајке доводе је на ивицу живота и смрти. Управо у том моменту упознаје Каза, полицајца који је спашава и помаже да пронађе сопствени глас и ослободи се наметнутог имиџа. Заједно покушавају да се изборе за љубав и аутентичност упркос препрекама.

Филм 'Друга страна славе’ открива тамну страну славе и музичке индустрије, а запажен је и по престижној Оскар номинацији за најбољу оригиналну музику.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

АТВ

страни филмови

