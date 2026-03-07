Друга страна славе: Кроз љубав до снова

Извор:
АТВ
07.03.2026
20:15
'Друга страна славе' је романтична драма из 2014. године у режији Џине Принс-Бајтвуд.
Радња прати Нону, младу талентовану пјевачицу којој предвиђају планетарну славу. Међутим, притисак, музичка индустрија и амбиције њене мајке доводе је на ивицу живота и смрти. Управо у том моменту упознаје Каза, полицајца који је спашава и помаже да пронађе сопствени глас и ослободи се наметнутог имиџа. Заједно покушавају да се изборе за љубав и аутентичност упркос препрекама.
Филм 'Друга страна славе’ открива тамну страну славе и музичке индустрије, а запажен је и по престижној Оскар номинацији за најбољу оригиналну музику.
