Битно: О санацији лоших путева у Српској

Извор:

АТВ

05.03.2026

12:42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о санацији лоших путева у Републици Српској.

За Битно говоре: Мирослав Јанковић, директор путева Републике Српске, Никола Ћопић, вјештак саобраћајне струке, Веселин Вујовић, народни посланик СДСа у НСРС и проф. др Велибор Пеулић, Конзорцијум Логистика БиХ.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Бојан Носовић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

