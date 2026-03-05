Битно: О санацији лоших путева у Српској

Извор:
АТВ
05.03.2026
12:42
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о санацији лоших путева у Републици Српској.
За Битно говоре: Мирослав Јанковић, директор путева Републике Српске, Никола Ћопић, вјештак саобраћајне струке, Веселин Вујовић, народни посланик СДСа у НСРС и проф. др Велибор Пеулић, Конзорцијум Логистика БиХ.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Бојан Носовић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
