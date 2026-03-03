Битно: Вантјелесна оплодња

Извор:
АТВ
03.03.2026
14:35
Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о вантјелесној оплодњи у Републици Српској.
Шта је вантјелесна оплодња и колико је дјеце донијела у Српској?
Зашто је важна подршка психолога, породице и заједнице?
Каква су искуства родитеља?
За 'Битно' говоре: Данијела Маџар, специјалиста гинекологије и акушерства, Сања Лукач, клинички психолог, др Данијела Телебак, извршни директор за здравство и контролу ФЗО Републике Српске, те Јелена Вукелић и Вања Микић, који ће причати о њиховом искуству процеса вантјелесне оплодње.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
