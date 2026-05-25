Мазалица: Усвојити декларацију којом ће Српска показати свој став

Шеф клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица рекао је да посланици треба данас да усвоје декларацију којом ће Република Српска показати свој став и позвати на затварање ОХР-а.
Мазалица је напоменуо да Српска тренутно има добру сарадњу са великим свјетским силама као што је Русија, САД и Кина, те да је у позицији да усвоји овај документ.
"Доласком Кристијана Шмита без сагласности Савјета безбједности покидане су везе са међународним правом, те долази до нечег за шта слободно можемо рећи да је колонијална диктатура", рекао је Мазалица током расправе у Народној скупштини Српске о Декларацији о затварању Канцеларије високог представника у БиХ.
Он је подсјетио да је Шмит мијењао најважније законе у БиХ и наметао одлуке, указујући да је то класична колонијална диктатура, преноси СРНА.
"Шмит је трајно унио нестабилност у БиХ и на крају поднио оставку", рекао је Мазалица.
Он је истакао да је самим тим оправдан циљ Декларације - затварање рада Канцеларије високог представника, те престанак бонских овлаштења и преузимање пуне одговорности домаћих политичара.
"То је оно за шта се Република Српска све вријеме залаже", рекао је Мазалица.
