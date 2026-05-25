Ауто-индустрија бруји о повратку легенде: Ево како ће изгледати нови Југо

Нови Југо поново је постао главна тема у европским аутомобилским круговима, а угледни њемачки и аустријски медији увелико пишу о повратку најпознатијег југословенског бренда на велику сцену.
Након што је прошле године српски предузетник из Њемачке, Александар Бјелић, човјек који је откупио права на име Југо, подигао прашину објављивањем дизајнерских рендера, сада стижу конкретни технички детаљи који звуче и више него обећавајуће.
На недавној конференцији СЕЕ Аутомотиве у Београду, откривене су даље фазе овог амбициозног концепта, а оно што је највише заинтригирало западне медије јесу подаци о погону и циљаној цијени. За разлику од папрено скупих модерних аутомобила, нови Yugo би требало да кошта око 12.000 евра, што га у старту позиционира као један од најприступачнијих нових аутомобила у Европи. Иза овог пројекта стоји Бјелићева јасна визија да дугорочно позиционира бренд као произвођача приступачних, али високо ефикасних возила.
Оно што је посебно занимљиво јесте технологија испод хаубе. Нови модел неће бити ни класичан бензинац, ни чисти „електричар“ који вас тјера да сатима висите на пуњачима. Планирано је да Југо добије хибридни погон са технологијом продуживача домета. У пракси, то значи да ће мотор са унутрашњим сагоријевањем првенствено служити као генератор за производњу електричне енергије.
Систем неће захтијевати никакво екстерно пуњење на кабл, а погон би требало да подржава различите врсте горива. Према првим најавама, нови Југо ће трошити као упаљач у идеалним условима потрошња ће износити невјероватних 2,2 литра на 100 километара.
Што се тиче дизајна, нови модел остаје вјеран атрактивној студији приказаној раније у Минхену, а коју потписује дизајнер из Зрењанина, Дарко Марчета. У плану је компактни хечбек са троја врата, чистих и оштрих линија, са наглашеном спортском оријентацијом која подсјећа на славне дане Југића, али у модерном руху.
Према ранијим најавама и плановима компаније, први, потпуно функционални прототип би требало да буде званично представљен 2027. године, на изложби Експо у Београду. Да ли ће из овог храброг пројекта и сјајних рендера заиста настати серијски модел који ћемо виђати на улицама, остаје да се види, али чињеница да њемачки и аустријски медији већ увелико рачунају на њега, говори да је прича и те како озбиљна. Чак се прича и да би купци требало да се пронађу међу српском дијаспором широм Европе, односно да се игра на карту носталгије.
„Југо не покушава да створи једноставно више технологије, више функција или већу сложеност. Напротив: Југо свјесно пита шта је људима и тржиштима широм свијета заиста потребно! Приступачна, доступна и реално употребљива мобилност постаће један од највећих глобалних изазова наредних година. Управо зато се Југо фокусира на ефикасности и интелигентној хибридизацији умјесто једностраних рјешења – не мање, већ права ствар“, вјероватно најбоље описује правац кретања компаније Југо – написао је Александар Бјелић на свом „Линкедин“ профилу.
За крај, чекамо одговор на вјероватно и најважније питање: Гдје ће се нови Југо 2027. склапати? Јасно је да то не може да буде у „родном“ Крагујевцу, јер је Застава фабрика сада у рукама групе Стелантис. Цијена од 12.000 евра, чак и нешто више, за сада може да се постигне само у Кини. Видјећемо да ли је то пут који ће да нас одведе ка новом Југићу, преноси Аутоблог.
