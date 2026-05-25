ГСП "Београд" се огласио о узроцима удара трамваја у зграду

Градско саобраћајно предузеће (ГСП) "Београд" огласило се након саобраћајне незгоде која се јутрос догодила на углу улица Цара Душана и Книћанинове, када је дошло до исклизнућа из шина трамваја КТ4, који је саобраћао на линији број 5.
"Трамвај је ударио у оближњу зграду, при чему је, нажалост, повређено више путника, као и возачица трамваја. Највећи број повреда је, према досадашњим сазнањима лакше природе, док је код два путника констатована тежа телесна повреда у виду прелома екстремитета", саопштено је из овог предузећа, наводи БЕОИНФО.
Како стоји у саопштењу ГСП-а, према прелиминарним информацијама и досадашњим сазнањима, постоје индиције да би један од могућих узрока догађаја могао бити људски фактор, односно неприлагођена брзина кретања возила приликом проласка кроз скретницу, као и провјера положаја саме скретнице.
"Коначан узрок и све релевантне чињенице биће утврђени након окончања поступка и спроведене стручне анализе", додају из ГСП-а.
На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повријеђено неколико особа.
Како сазнаје Танјуг, пет екипа Хитне помоћи превози и збрињава повријеђене.
Према првим информацијама из Хитне помоћи, 11 особа је превезено у Ургентни центар, а двоје дјеце у Дечију болницу у Тиршовој улици.
Према ријечима очевидаца, трамвај је требало да иде право Улицом цара Душана, али је из за сада непознатих разлога скренуо и ударио у излог на самом углу Книћанинове улице.
На лицу мјеста је већи број припадника полиције који врше увиђај.
Саобраћај је на овој дионици успорен.
