ГСП "Београд" се огласио о узроцима удара трамваја у зграду

25.05.2026 12:40

На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повређено неколико особа. Саобраћај је на овој дионици је успорен, а након полицијског увиђаја трамвај је померен и екипе ЈП "Градска чистоћа" изашле су на терен да очисте улицу.
Градско саобраћајно предузеће (ГСП) "Београд" огласило се након саобраћајне незгоде која се јутрос догодила на углу улица Цара Душана и Книћанинове, када је дошло до исклизнућа из шина трамваја КТ4, који је саобраћао на линији број 5.

"Трамвај је ударио у оближњу зграду, при чему је, нажалост, повређено више путника, као и возачица трамваја. Највећи број повреда је, према досадашњим сазнањима лакше природе, док је код два путника констатована тежа телесна повреда у виду прелома екстремитета", саопштено је из овог предузећа, наводи БЕОИНФО.

Како стоји у саопштењу ГСП-а, према прелиминарним информацијама и досадашњим сазнањима, постоје индиције да би један од могућих узрока догађаја могао бити људски фактор, односно неприлагођена брзина кретања возила приликом проласка кроз скретницу, као и провјера положаја саме скретнице.

"Коначан узрок и све релевантне чињенице биће утврђени након окончања поступка и спроведене стручне анализе", додају из ГСП-а.

На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повријеђено неколико особа.

Како сазнаје Тан‌југ, пет екипа Хитне помоћи превози и збрињава повријеђене.

Према првим информацијама из Хитне помоћи, 11 особа је превезено у Ургентни центар, а двоје д‌јеце у Дечију болницу у Тиршовој улици.

Према ријечима очевидаца, трамвај је требало да иде право Улицом цара Душана, али је из за сада непознатих разлога скренуо и ударио у излог на самом углу Книћанинове улице.

На лицу мјеста је већи број припадника полиције који врше увиђај.

Саобраћај је на овој дионици успорен.

