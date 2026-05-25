Ланчани судар аутобуса и пет аутомобила: Више повријеђених

АТВ
25.05.2026 12:21

Фото: МУП Србије

Пет особа је повријеђено у Новом Саду када је аутобус градског превоза изазвао ланчани судар у коме је учествовало пет аутомобила.

Саобраћајна незгода догодила се јутрос у Булевару патријарха Павла, када је аутобус ударио у аутомобил испред себе и набацио га на још четири возила.

"Хитна помоћ је поступала по првом приоритету и у Клинички центар Војводине превезено је троје људи", рекао је портпарол новосадске Хитне помоћи Зоран Круљ.

Трамвај искочио из шина Дорђол

Србија

Детаљи драме у Београду: Шутирали прозоре и врата трамваја да изађу, повријеђена и д‌јеца

Три особе су превезене на хирургију, док су двије збринуте на лицу мјеста, преноси Тан‌југ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повријеђено неколико особа. Пет екипа Хитне помоћи превози и збрињава повређене.

