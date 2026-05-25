Ланчани судар аутобуса и пет аутомобила: Више повријеђених

Пет особа је повријеђено у Новом Саду када је аутобус градског превоза изазвао ланчани судар у коме је учествовало пет аутомобила.
Саобраћајна незгода догодила се јутрос у Булевару патријарха Павла, када је аутобус ударио у аутомобил испред себе и набацио га на још четири возила.
"Хитна помоћ је поступала по првом приоритету и у Клинички центар Војводине превезено је троје људи", рекао је портпарол новосадске Хитне помоћи Зоран Круљ.
Три особе су превезене на хирургију, док су двије збринуте на лицу мјеста, преноси Танјуг.
