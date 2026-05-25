Ужас у Прокупљу: Након свађе извадио пиштољ, па пуцао мушкарцу у главу

Аутор:АТВ
Око 11 часова у центру Прокупља, недалеко од пјешачке зоне, дошло је до туче, а затим и до употребе ватреног оружја.
Према писању Информера, дошло је до туче између двојице мушкараца насред улице. У једном тренутку, један од њих је извукао пиштољ и пуцао у главу жртви.
Још увијек се не зна који је пиштољ у питању, али према незваничним информацијама, може бити модификована верзија "плашљивца".
"Полиција је брзо дошла, али је он побјегао, а остао је да лежи човјек који је и погођен у главу тим метком из "плашљивца", ако је уопште то у питању. Заиста не знам. Било је баш драматично. Полицајци су пуцали у ваздух када су се појавили", каже свједок немилог догађаја.
У току је претрага терена, а човјек којег су полицајци затекли на коловозу је онеспособљен.
