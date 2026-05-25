Ужас у Прокупљу: Након свађе извадио пиштољ, па пуцао мушкарцу у главу

25.05.2026 12:54

Човјек држи у рукама пиштољ.
Око 11 часова у центру Прокупља, недалеко од пјешачке зоне, дошло је до туче, а затим и до употребе ватреног оружја.

Према писању Информера, дошло је до туче између двојице мушкараца насред улице. У једном тренутку, један од њих је извукао пиштољ и пуцао у главу жртви.

Још увијек се не зна који је пиштољ у питању, али према незваничним информацијама, може бити модификована верзија "плашљивца".

"Полиција је брзо дошла, али је он побјегао, а остао је да лежи човјек који је и погођен у главу тим метком из "плашљивца", ако је уопште то у питању. Заиста не знам. Било је баш драматично. Полицајци су пуцали у ваздух када су се појавили", каже свједок немилог догађаја.

У току је претрага терена, а човјек којег су полицајци затекли на коловозу је онеспособљен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повређено неколико особа. Саобраћај је на овој дионици је успорен, а након полицијског увиђаја трамвај је померен и екипе ЈП "Градска чистоћа" изашле су на терен да очисте улицу.

