Јокић шести пут у идеалном тиму НБА лиге: Опет је исписао историју Денвер Нагетса

Најбољи српски кошаркаш Никола Јокић поново је изабран у идеалну петорку НБА лиге!
Након импресивне сезоне у лигашком дијелу такмичења њему је измакла МВП награда - коју је опет приграбио Шеј Гилџес-Александер - али мјесто у најбољој петорци лиге није могло да му побјегне.
Мјесто у идеалној петорци добили су још Кејд Канингем (Детроит), Лука Дончић (ЛА Лејкерси), Шеј Гилџес-Александер (Оклахома) и Виктор Вембањама (Сан Антонио). Мање-више, то је било и очекивано па се не може рећи да су нас гласачи ове године изненадили када су бирали најбољу петорку лиге.
Треба истаћи да су Шеј и Никола добили максималних 100 гласова за идеалан тим лиге, да је Виктор Вембањама добио 99 гласова, Лука Дончић 91, а Кејд Канингем "тек" 60. Један гласач ставио је Вембањаму у другу петорку лиге, деветорица су тамо написала име Луке Дончића, док су 38 гласача Канингема ставили у други тим - а двојица га уопште нису убацили међу кандидате.
The 2025-26 Kia All-NBA First Team:— NBA Communications (@NBAPR) May 24, 2026
У другом тиму НБА налазе се Џејлен Браун, Џејлен Брансон, Кевин Дурент, Кавај Ленард и Донован Мичел, а у трећем Џејлен Дурен, Чет Холмгрен, Џејлен Џонсон, Тајрис Мекси и још један играч Денвера, Џамал Мареј. Од кошаркаша који нису изабрани у идеалну петорку најближи је био Џејлен Браун из Бостона, који је имао 44 гласа за први тим и 54 гласа за други тим. Јокићев саиграч Џамал Мареј на крају гласања имао је 27 гласова за другу и 68 гласова за трећу петорку.
За Николу Јокића ово је шести пут да се налази у идеалној петорци лиге и по томе је рекордер Денвера. Ниједан играч у историји Нагетса није толико пута биран у најбољи тим лиге, па је јасно да српски центар исписује историју франшизе из Колорада чак и кад не игра. Такође, ово је осми пут у низу да је Јокић биран у најбоље петорке лиге, с тим што је два пута био у другој петорци.
