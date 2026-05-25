Logo
Large banner

Мушкарац насјео на лажну поруку, па остао без 16.000 евра: Мислио да је банка

Аутор:

АТВ
25.05.2026 13:22

Коментари:

0
Слушалице телефон
Фото: Pexels/JÉSHOOTS

Преварени тридесетосмогодишњак из Солина у Хрватској пријавио је полицији да је остао без 16.000 евра након што је отворио линк из лажне СМС-ове, за коју је мислио да му ју је послала банка, те унио тражене податке.

Према полицијским информацијама, он је кривично дјело рачунарске преваре пријавио 21. маја, након што му је са банковног рачуна скинут новац.

У полицији кажу да спроводе криминалистичку истрагу како би утврдили све околности преваре и идентификовали починиоца.

Лажни СМС-ови у оптицају још од априла

Подсјећају да су још крајем априла упозоравали на појаву лажних СМС-ова којима преваранти покушавају да дођу до личних и банковних података грађана. Ријеч је о такозваним "смишинг" преварама, односно комбинацији СМС-а и крађе идентитета, при чему се грађанима шаљу поруке са линковима који воде на лажне интернет странице или ка злонамјерним апликацијама.

БиХ Италија

Фудбал

Боље би дијете направило: Навијачи оплели по бх. дресу за Мундијал

Сплитско-далматинска полиција објашњава како се у таквим порукама од жртава најчешће тражи да активирају линк, а потом унесу личне, финансијске или сигурносне податке, попут података за интернет банкарство или ауторизационих кодова. Након уноса података, преваранти могу неовлашћено да приступе банковним рачунима и изврше трансакције.

Додају како су идентичне или сличне поруке добијали грађани и на другим подручјима Хрватске, због чега су упозорења издавале и друге полицијске управе. Истичу и да је велики број грађана након пријема сумњивих порука контактирао полицију, те на вријеме био упозорен да се ради о покушају преваре.

Грађанима поново савјетују да не отварају сумњиве линкове и не уносе личне ни банковне податке на непровјереним интернет страницама или апликацијама. У случају било какве сумње, препоручују да одмах контактирају своју банку и полицију, преноси Каматица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

превара

СМС

Интернет превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Боље би дијете направило: Навијачи оплели по бх. дресу за Мундијал

Фудбал

Боље би дијете направило: Навијачи оплели по бх. дресу за Мундијал

3 ч

0
Оптужница ступила на снагу: Драгијевићу и Јанковићу судиће се за убиство Данке Илић

Хроника

Оптужница ступила на снагу: Драгијевићу и Јанковићу судиће се за убиство Данке Илић

3 ч

0
Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Свијет

Москва поручила: Потребно објективно извјештавати о злочину у Старобељску

3 ч

0
Човјек држи у рукама пиштољ.

Хроника

Ужас у Прокупљу: Након свађе извадио пиштољ, па пуцао мушкарцу у главу

3 ч

0

Више из рубрике

Zagreb Hrvatska

Регион

Дојаве о бомби, евакуисан загребачки суд

5 ч

0
Старац положио руку на дрену штаку.

Регион

Смрт прекинула суђење: Преминуо старац који је супругу изударао штапом

7 ч

0
Несрећа код Гарешнице

Регион

Пијана се аутом закуцала у кућу

21 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Тежак удес у Црној Гори: Погинуо мушкарац (23) из Велике Британије

23 ч

0

  • Најновије

16

39

Потписан меморандум о документовању страдања Срба

16

35

Покренута потрага: Планинар из Хрватске нестао у БиХ

16

18

Шта је омега блокинг, који нам већ сад доноси љетње врућине?

16

12

"Лежао" у Фочи: Дејан Поповић изручен Србији

16

02

Велики преокрет у преговорима: Трамп мири Израел и муслиманске земље?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner