Мушкарац насјео на лажну поруку, па остао без 16.000 евра: Мислио да је банка

Преварени тридесетосмогодишњак из Солина у Хрватској пријавио је полицији да је остао без 16.000 евра након што је отворио линк из лажне СМС-ове, за коју је мислио да му ју је послала банка, те унио тражене податке.
Према полицијским информацијама, он је кривично дјело рачунарске преваре пријавио 21. маја, након што му је са банковног рачуна скинут новац.
У полицији кажу да спроводе криминалистичку истрагу како би утврдили све околности преваре и идентификовали починиоца.
Подсјећају да су још крајем априла упозоравали на појаву лажних СМС-ова којима преваранти покушавају да дођу до личних и банковних података грађана. Ријеч је о такозваним "смишинг" преварама, односно комбинацији СМС-а и крађе идентитета, при чему се грађанима шаљу поруке са линковима који воде на лажне интернет странице или ка злонамјерним апликацијама.
Сплитско-далматинска полиција објашњава како се у таквим порукама од жртава најчешће тражи да активирају линк, а потом унесу личне, финансијске или сигурносне податке, попут података за интернет банкарство или ауторизационих кодова. Након уноса података, преваранти могу неовлашћено да приступе банковним рачунима и изврше трансакције.
Додају како су идентичне или сличне поруке добијали грађани и на другим подручјима Хрватске, због чега су упозорења издавале и друге полицијске управе. Истичу и да је велики број грађана након пријема сумњивих порука контактирао полицију, те на вријеме био упозорен да се ради о покушају преваре.
Грађанима поново савјетују да не отварају сумњиве линкове и не уносе личне ни банковне податке на непровјереним интернет страницама или апликацијама. У случају било какве сумње, препоручују да одмах контактирају своју банку и полицију, преноси Каматица.
