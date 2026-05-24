Пијана се аутом закуцала у кућу

АТВ
24.05.2026 18:59

Несрећа код Гарешнице
Фото: ЈВП Гарашница

У раним јутарњим сатима у недјељу, 24. маја, дошло је до тешке саобраћајне несреће у Уљанику, недалеко од Гарешнице, у насељу Бјеловарско-билогорске жупаније (Хрватска), када се 29-годишњакиња под утицајем алкохола забила у породичну кућу.

"Возачица аутомобила даруварских регистрација није прилагодила брзину свог возила те је захватила банкину и завршила у одводном каналу, гдје се њено возило почело неконтролисано кретати", поручила је Маја Барбир Грубић, портпарол ПУ Бјеловарско-билогорске, за "МојПортал.хр".

До несреће је дошло око 6:40 сати ујутро.

"Дошло је до заношења возила које је завршило на огради породичне куће, а потом је ударило и у кућу. Возачица је била под утицајем алкохола од 1,43 промила. На мјесту несреће прегледали су је радници Хитне медицинске помоћи и констатовали да нема потребе да је одвезу у болницу", додали су из полиције.

Морали су интервенисати и ватрогасци...

"По доласку ватрогасаца утврђено је да нема потребе за техничким извлачењем особе из возила, будући да је особа самостално изашла из возила. Особу је преузела и збринула екипа Хитне медицинске помоћи из Гарешнице", кажу у ЈВП Гарешница, додајући како су ватрогасци осигурали мјесто догађаја те предузели превентивне мјере на возилу како би се уклонила могућност настанка пожара.

"Возачица је у аутомобилу била сама", наводи МојПортал.хр.

