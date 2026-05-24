Гнусан напад: Претукли глувонијемог мушкарца и отели му бицикл

Аутор:АТВ
Коментари:0
Срамотан инцидент обиљежио је овогодишњу норијаду у Осијеку (Хрватска), гдје је група младића брутално напала и повриједила глувонијемог Сашу (42), док је покушавао скупљати боце након прославе матураната.
Случај је доспио у јавност након што је његова сестра Магдалена Табучија објавила апел у Фејсбук групи "Изгубљено нађено Осијек“.
Свијет
Страх од ширења еболе: Афричка земља обуставила летове и појачала контроле
"Јуче на норијади брат ми је претучен, завршио је у болници, а неко му је украо бицикл. Ако неко препозна, молим вас јавите. Хвала", написала је она.
За портал СиБ.хр открила је детаље напада који је шокирао грађане Осијека.
"Мој брат Саша има 42 године и годинама скупља боце, па је отишао на Копику како би нешто зарадио. Умјесто тога, брутално је претучен. Како смо чули, неколико њих га је шутирало ногама у главу", испричала је потресена сестра.
На мјесто догађаја брзо су стигли полиција и Хитна помоћ, која је повријеђеног мушкарца превезла у болницу. Љекари су му установили нагњечење главе, а око поноћи је пуштен на кућно лијечење.
Хроника
Трагедија на Романији: Мушкарац настрадао приликом пада са Црвених стијена
"Тражили су ми отпусно писмо, а речено ми је да у понедјељак дођем у полицију. Брат је у шоку, а мени није јасно како неко може пребити глуву и нијему особу, без обзира на то што је старији од њих. Никога није дирао, само је желио покупити боце након што се матуранти разиђу", казала је Магдалена.
Из Полицијске управе осјечко-барањске потврђено је да су нападачи ухапшени након дојаве о крађи која се догодила у близини мјеста инцидента.
"Доласком на мјесто догађаја полицијски службеници затекли су нарушен јавни ред и мир. Један малољетник (17) и један пунољетник (18) тукли су трећу особу, за коју је накнадно утврђено да се ради о 42-годишњем Осјечанину", саопштили су из полиције.
Друштво
Уклоњен споменик са усташким симболом у Модрану код Дервенте
Полицајци су прекинули напад и привели осумњичене, за које је утврђено да су били под утицајем алкохола.
"Малољетник и млађи пунољетник су ухапшени и доведени у службене просторије, гдје је утврђено да су били под утицајем алкохола. Алкотестирање малољетника обављено је у присуству родитеља. Обојица су смјештена у посебне просторије полиције до отрјежњења", навели су из полиције.
Након криминалистичке обраде против њих су поднесени оптужни приједлози због нарушавања јавног реда и мира, након чега су пуштени на слободу.
Породица у међувремену моли грађане за помоћ у проналаску Сашиног бицикла, који му је, како наводе, једино превозно средство.
"Бицикл му је омиљено и једино превозно средство. Тренутно је код куће и по препоруци љекара мора мировати, али чим се опорави сигурно ће поново хтјети возити свој бицикл. Зато молимо људе да, ако нешто виде или знају, јаве мени путем друштвених мрежа или Фејсбук групе", апеловала је Магдалена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
17
15
17
15
17
08
17
07
17
02
Тренутно на програму