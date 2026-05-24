ХАК издао упозорење: Опрез ако путујете у Хрватску

24.05.2026 13:08

Црвени аутомоил на ауто-путу.
Фото: АТВ

Ако сте овог викенда планирали у Хрватску, прије него кренете на пут информишите се о стању на путевима.

Због јаког вјетра на Јадранској магистрали између Сења и Свете Марије Магдалене забрана саобраћаја је за мотоцикле, возила с приколицама и аутобусе на спрат, упозоравају у недјељу ујутро, 24. маја, из Хрватског аутоклуба (ХАК).

На већини осталих путева вози се без већих проблема и ограничења, уз повољне временске услове.

У зависности од густине саобраћаја, повремени застоји и колоне су могући у зонама радова, наплатних станица и на појединим дионицама ауто-путева.

ХАК упозорава возаче да прилагоде брзину и начин вожње условима на путу.

