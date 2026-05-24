Жива скаче у БиХ: До када ће трајати врућине

Стеван Лулић
24.05.2026 12:51

Жива на термометрима у БиХ коначно скаче, на радост многих грађана који воле сунчано и топло вријеме.

Овакво вријеме задржаће се до краја маја мјесеца, прогнозирају метеоролози са странице БХ Метео.

Температуре ће, тврде они, свој врхунац достићи у Сриједу, након чега слиједе нешто свјежији дани, али незнатно.

"Најтоплије ће бити у сриједу (27.05.), док ће у четвртак (28.05.) и у петак (29.05.) благо захладити усљед премјештања фронта и хладнијег ваздуха, који би углавном ишао источније од нас. Приликом наиласка фронта у ноћи са сриједе на четвртак локално у Босни може бити пролазно мало кише", навели су на својој страници метеоролози.

Такво вријеме се неће задржати јер се врућина већ наредног викенда.

"За викенд (30. и 31.05.) претежно сунчано вријеме уз пораст температуре", јављају метеоролози.

Дневна температура до четвртка од 24 до 30, на југу до 33 степена Целзијуса.

"Јутра релативно топла, а дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверног смјера", објавио је БХ Метео.

