Пријетио полицији на Фејсбуку па ухапшен - није му први пут

Аутор:Стеван Лулић
Добојлија Н.С, иначе настањен у Источном Сарајеву, ухапшен је јуче због сумње да је на друштвеној мрежи фејсбук пријетио добојским полицајцима, незванично сазнаје АТВ.
Н.С. је ухапшен у Источном Сарајеву, а, како је потврђено из МУП-а Српске, терети се за кривично дјело "Угрожавање сигурности".
"Лице је лишено слободе јуче на подручју Источног Сарајева због пријетњи по живот које је упутио полицијским службеницима Полицијске управе Добој на друштвеним мрежама", потврђено нам је у МУП-у Републике Српске.
Ухапшени ће данас бити предат у надлежност Окружног тужилаштва у Добоју.
"Министарство унутрашњих послова Републике Српске опредијељено је за борбу против свих видова криминала, али и заштиту својих припадника који професионално и законито извршавају своје послове и задатке", поручили су из МУП-а.
Иначе, Н.С. је полицији познат дуги низ година и хапшен је више пута по разним основа.
Како АТВ сазнаје, од 2002. године хапшен је због угрожавања сигурности, наношења тјелесне повреде, те пријетњи полицији.
Такође, за ова кривична дјела је и осуђиван.
