Logo
Large banner

Пријетио полицији на Фејсбуку па ухапшен - није му први пут

Аутор:

Стеван Лулић
24.05.2026 12:41

Коментари:

0
Пријетио полицији на Фејсбуку па ухапшен - није му први пут
Фото: АТВ

Добојлија Н.С, иначе настањен у Источном Сарајеву, ухапшен је јуче због сумње да је на друштвеној мрежи фејсбук пријетио добојским полицајцима, незванично сазнаје АТВ.

Н.С. је ухапшен у Источном Сарајеву, а, како је потврђено из МУП-а Српске, терети се за кривично дјело "Угрожавање сигурности".

Ивица Дачић-2602026

Србија

Дачић: У нередима повријеђено 17 полицајаца

"Лице је лишено слободе јуче на подручју Источног Сарајева због пријетњи по живот које је упутио полицијским службеницима Полицијске управе Добој на друштвеним мрежама", потврђено нам је у МУП-у Републике Српске.

Ухапшени ће данас бити предат у надлежност Окружног тужилаштва у Добоју.

"Министарство унутрашњих послова Републике Српске опредијељено је за борбу против свих видова криминала, али и заштиту својих припадника који професионално и законито извршавају своје послове и задатке", поручили су из МУП-а.

Није му први пут

Иначе, Н.С. је полицији познат дуги низ година и хапшен је више пута по разним основа.

Како АТВ сазнаје, од 2002. године хапшен је због угрожавања сигурности, наношења тјелесне повреде, те пријетњи полицији.

море

Регион

Опада квалитет воде у хрватском дијелу Јадрана

Такође, за ова кривична дјела је и осуђиван.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пријетње смрћу

пријетња

Полиција

Добој

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Витамини Б12 суплементи дохрана здравље

Здравље

Недостатак витамина Б12 изазива озбиљне проблеме: Препознајте симптоме на вријеме

1 ч

0
ЦИК БиХ објавио прелиминарну листу политичких субјеката за Опште изборе

БиХ

ЦИК БиХ објавио прелиминарну листу политичких субјеката за Опште изборе

1 ч

0
Погинули младићи код Богатића

Србија

Младићи погинули неколико дана прије матуре: У Богатићу Дан жалости због трагедије

1 ч

0
Марко Рубио

Свијет

Рубио: Добре вијести о Ормуском мореузу стижу за неколико часова

1 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Судар у Сарајеву, повријеђени хитно хоспитализовани

2 ч

0
Ново хапшење због убиства Александра Нешовића: Конобар крио саучеснике?

Хроника

Ново хапшење због убиства Александра Нешовића: Конобар крио саучеснике?

5 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Крвава ноћ у Београду: Два младића тешко рањена ножем испред сплава

5 ч

0
Смрскан аутомобил у саобраћајној несрећи код Коњица, мјесто Подорашац, 23.05.2026.

Хроника

Аутомобил смрскан у тешкој несрећи: Отежан саобраћај у овом дијелу БиХ

19 ч

0

  • Најновије

13

36

Огласио се Кремљ: Руске снаге гађале искључиво војне циљеве

13

35

Без којих докумената не треба кретати на пут?

13

31

Интернет какав познајемо одлази у историју?

13

25

Додик: Мора се побиједити за сигурну будућност народа

13

22

Шта вам партнер поручује пољупцем у чело: Посебан излив њежности

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner