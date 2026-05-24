Logo
Large banner

Судар у Сарајеву, повријеђени хитно хоспитализовани

Аутор:

АТВ
24.05.2026 10:39

Коментари:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

На главној саобраћајници код сједишта Електропривреде Босне и Херцеговине у Сарајеву је јутрос дошло до саобраћајне несреће, потврђено је из МУП-а Кантона Сарајево.

Како је речено, несрећа је пријављена у 8.50 у улици Змаја од Босне, а на терену су службеници МУП-а КС који обављају увиђај.

У несрећи су учествовала два аутомобила, а двије особе су превезене на Клинички центар Универзитета у Сарајеву (КЦУС). Степен повреда и даље није познат.

С обзиром на мању концентрацију аутомобила нед‌јељом на главној саобраћајници у Сарајеву није дошло до стварања већих саобраћајних гужви због ове несреће, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Саобраћајна незгода

повријеђени

МУП Сарајево

судар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Регион

Скандал у Ријеци: Бивши ММА борац брутално претукао Сиријца

3 ч

0
Напад на колеџ у Русији

Свијет

Идентификоване све жртве напада на Студентски дом у Старобељску

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик на Међународном форуму о безбједности у Москви

3 ч

0
Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.

Друштво

Српску чека топлотна "инвазија", ово су најтоплији дани пред нама

3 ч

0

Више из рубрике

Ново хапшење због убиства Александра Нешовића: Конобар крио саучеснике?

Хроника

Ново хапшење због убиства Александра Нешовића: Конобар крио саучеснике?

5 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Крвава ноћ у Београду: Два младића тешко рањена ножем испред сплава

5 ч

0
Смрскан аутомобил у саобраћајној несрећи код Коњица, мјесто Подорашац, 23.05.2026.

Хроника

Аутомобил смрскан у тешкој несрећи: Отежан саобраћај у овом дијелу БиХ

19 ч

0
Удес код Јабланице

Хроника

Тежак судар у БиХ, саобраћај отежан

20 ч

0

  • Најновије

13

36

Огласио се Кремљ: Руске снаге гађале искључиво војне циљеве

13

35

Без којих докумената не треба кретати на пут?

13

31

Интернет какав познајемо одлази у историју?

13

25

Додик: Мора се побиједити за сигурну будућност народа

13

22

Шта вам партнер поручује пољупцем у чело: Посебан излив њежности

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner