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Пожар у бањалучком ресторану, сумња се да је ово узрок

13.06.2026 17:52

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Пожар у бањалучком ресторану, сумња се да је ово узрок
Фото: Printscreen/X/Nezavisne

У ресторану "Крчма код Малче" у Бањалуци, данас 13.јуна, око пола пет, дошло је до пожара, а према непотврђеним информацијама, највјероватније је експлодирала плинска боца.

Како кажу очевици, ватрогасне јединице су на терену, и може се вид‌јети јак дим који куља, док се ватрогасци боре са ватром, пишу Независне.

Још нема информација да ли је у овом инциденту било повријеђених.

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Тагови :

пожар

Бањалука

ресторан

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