Пожар у бањалучком ресторану, сумња се да је ово узрок

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У ресторану "Крчма код Малче" у Бањалуци, данас 13.јуна, око пола пет, дошло је до пожара, а према непотврђеним информацијама, највјероватније је експлодирала плинска боца.
Како кажу очевици, ватрогасне јединице су на терену, и може се видјети јак дим који куља, док се ватрогасци боре са ватром, пишу Независне.
Још нема информација да ли је у овом инциденту било повријеђених.
Vatrogasci na terenu pic.twitter.com/nktTeyXZjd— Nezavisne novine (@NezavisneBL) June 13, 2026
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