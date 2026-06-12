Стварна криза или борба за кандидатуру?

Аутор:АТВ
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Градоначелнику Бањалуке Драшку Станивуковићу није се свидјела информација Владе Српске о новом задужењу, поручивши да је неопходно спријечити најављено задуживање.
"Ово је дужничко ропство и ово ће драги грађани да враћају дјеца нерођена, данас мајке у породилишту и оне које треба сутра или за пола године оду у породилиште њихова дјеца су већ задужена. ... Укупно 2 500 милиона да нас задуже", рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПСС-а.
Из Министарства финансија Републике Српске стигао је одговор у којем одбацују оптужбе градоначелника. Истичу да је веће задуживање оправдано јер је Српска ушла у велики инвестициони циклус вриједан 6,6 милијарди марака. Такође наглашавају да јавни дуг остаје на сигурних 33,8 одсто БДП-а, што је далеко испод законске границе.
“Само у овој години из Буџета ће бити издвојено 750 милиона КМ за инвестиције широм Републике Српске. Од укупних инвестиција које се издвајају из Буџета Републике Српске, 80% се односи на инвестиције у локалне заједнице, тј. општине и градове Републике Српске у којима се рјешавају значајни инфраструктурни пројекти од користи за локално становништво”, наводе из министарства финансија Републике Српске.
Оштре осуде на рачун Станивуковића стижу и из СНСД-а, наводећи да градоначелник сопствени политички пораз покушава да пребаци на републички ниво. Зељковић је поручио да криза постоји само у Станивуковићевој рачуници и позвао га да се коначно врати рјешавању проблема у Бањалуци, од вртића до паркинга.
"Није случајно што се ова тема отвара управо сада. Након што је постало јасно да пут до кандидатуре за предсједника Републике Српске није онако једноставан како је замишљао, Станивуковић покушава да произведе утисак опште кризе и нестабилности. Проблем је што таква криза постоји само у његовој политичкој рачуници, а не у Републици Српској", рекао је Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
Тема кредитних задужења и политичка превирања не оптерећују само републички ниво, већ се пресликава и на главни град Српске. Док једни у градским кредитима виде развојну шансу и стабилност, други упозоравају на селективно трошење новца без јасне спецификације трошкова.
“По основу гаранција дозвољено је 30%, ми имамо 11,4, 18 за кредите дугорочна задужења. Ми смо на око 13, а већ иза НГ ћемо бити на 10,5% тако да БЛ има простора да се задужи”, рекао је Игор Мандић, одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Бањалука.
Ни један озбиљан капитални пројекат који се ради уназад 6 година, откако је господин Станивуковић на челу Бањалуке, није урађен да није било подршке Владе, јер да није било подршке Владе, не би било ни пројекта, наводе у СНСД-у.
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