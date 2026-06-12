На продају један од најпознатијих комплекса у Бањалуци

Аутор:АТВ
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Комплекс Фортуна у Бањалуци, један од препознатљивијих рекреативних и угоститељских објеката у граду, понуђен је на продају или дугорочни најам.
Ријеч је о комплексу површине преко 5.000 квадратних метара са отвореним и затвореним базенима, угоститељским садржајима, смјештајним капацитетима и пратећом инфраструктуром, који и даље наставља редовно да послује.
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Вијест је привукла пажњу бројних грађана, јер је Фортуна годинама била мјесто окупљања, спортских активности и љетног одмора за генерације Бањалучана. Упркос томе што је стављена на тржиште, комплекс наставља са радом, а сезона на отвореним базенима већ је почела.
Комплекс обухвата отворене и затворене базене, ресторан, конобу и клуб, смјештајне капацитете, теретану, сауну, соларијум и играоницу. Управо та разноврсност садржаја издваја Фортуну од већине сличних објеката у граду.
Према информацијама из огласа, документација је уредна, а објекти посједују употребну дозволу, што потенцијалним инвеститорима омогућава да без додатних административних препрека планирају будуће пројекте.
Оно што овај комплекс чини посебно занимљивим јесте чињеница да већ располаже развијеном инфраструктуром. Умјесто вишегодишњег процеса пројектовања и градње, будући власник или закупац могао би постојеће капацитете прилагодити новој намјени, пише "БЛ Портал".
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Међу могућностима које се помињу су медицински и рехабилитациони центар, спортска академија, велнес комплекс или савремени центар за смјештај и бригу о старијим особама. Ријеч је о дјелатностима за које у региону постоји све већа потреба, посебно имајући у виду старење становништва и раст потражње за здравственим и рехабилитационим услугама.
Могућност промјене власништва или намјене Фортуне изазива интересовање јавности, иако за сада нема информација о потенцијалним купцима нити о конкретним плановима за будућност.
Комплекс у овом тренутку наставља са редовним радом и прима госте као и до сада.
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