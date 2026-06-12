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Радници током кошења пронашли тијело у фази распадања: Ужасан призор у Београду

Аутор:

АТВ
12.06.2026 12:55

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Радници који су данас косили траву у близини Моста на Ади наишли су на распаднуто тијело у трави.

Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, тијело је пронађено у поодмаклој фази распадања, због чега за сада није могуће утврдити ни пол преминуле особе.

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- Они су током кошења осјетили непријатан мирис. Пратећи одакле долази смрад, у трави су пронашли тијело - рекао је извор близак истрази за Телеграф.рс.

О случају су одмах обавештени полиција и Више јавно тужилаштво у Београду које је наложило да се тијело пошаље у Инситут за судску медицину на обдукцију, а на мјесту проналаска обављен је увиђај.

За сада није познато колико дуго се тијело налазило на тој локацији, нити под којим околностима је наступила смрт. Више детаља биће познато након идентификације и обдукције, која би требало да утврди тачан узрок смрти.

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Истрага, која би требало да расвијетли све околности овог случаја, је у току.

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Тагови :

пронађено тијело

Полиција

истрага

Београд

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