Радници током кошења пронашли тијело у фази распадања: Ужасан призор у Београду

Аутор:АТВ
Коментари:0
Радници који су данас косили траву у близини Моста на Ади наишли су на распаднуто тијело у трави.
Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, тијело је пронађено у поодмаклој фази распадања, због чега за сада није могуће утврдити ни пол преминуле особе.
Хроника
Сергеју Фуртули предложен притвор због пуцњаве на Врацама
- Они су током кошења осјетили непријатан мирис. Пратећи одакле долази смрад, у трави су пронашли тијело - рекао је извор близак истрази за Телеграф.рс.
О случају су одмах обавештени полиција и Више јавно тужилаштво у Београду које је наложило да се тијело пошаље у Инситут за судску медицину на обдукцију, а на мјесту проналаска обављен је увиђај.
За сада није познато колико дуго се тијело налазило на тој локацији, нити под којим околностима је наступила смрт. Више детаља биће познато након идентификације и обдукције, која би требало да утврди тачан узрок смрти.
Свијет
Авион ударио у радар, има повријеђених: Драма на аеродрому у Анталији
Истрага, која би требало да расвијетли све околности овог случаја, је у току.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
14
11
14
07
13
52
13
50
13
43
Тренутно на програму