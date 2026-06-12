Поразбијао све по кући, запалио ауто, па кренуо да скочи у ријеку: Драма у Земуну

Аутор:АТВ
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Права породична и животна драма одиграла се пре два дана у Земуну, када је М. Ф. (38), након жестоке свађе са оцем, демолирао кућу, а потом отишао и запалио сопствени аутомобил у Новоградској улици.
Како пише Телеграф, инциденту је претходила вербална расправа која је убрзо ескалирала. М. Ф. је у бесу почео да ломи намјештај и ствари по кући, а потом је изрекао језиве пријетње које су дигле полицију на ноге.
Према незваничним информацијама, он је прије одласка из куће викао да иде да запали аутомобил, а након тога и да себи одузме живот скоком у ријеку.
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"Ситуација је била изузетно напета. Човјек је био у видно растројеном стању. Након што је бес искалио на стварима у кући, сјео је у аутомобил, одвезао се до Новоградске улице и тамо га намјерно запалио", наводи извор упућен у случај.
Ватрогасне екипе и полиција су одмах алармиране и упућене на лице мјеста. Док су ватрогасци локализовали пожар на возилу како се ватра не би проширила на околне објекте и паркиране аутомобиле, полицајци су кренули у потрагу за М. Ф. због пријетње самоубиством.
Срећом, црни сценарио је спријечен. Припадници полиције су тридесетосмогодишњака лоцирали и савладали недалеко од запаљеног возила.
М. Ф. је приведен и терети се за кривично дјело изазивање опште опасности, с обзиром на то да је паљењем аутомобила на јавној површини угрозио безбједност грађана и имовине, преноси Телеграф.рс.
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