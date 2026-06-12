Ухапшен Лакташанин: Лажно пријавио кривично дјело

Аутор:АТВ
Коментари:0
Б.В. из Лакташа ухапшен је јуче због сумње да је полицији лажно пријавио кривично дјело.
Наиме, он је око 9 сати пријавио да је неко провалио у његову кућу и украо новац.
"Предузимањем мјера и радњи полицијски службеници су утврдили да се ради о лажној пријави", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
О случају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч1
Свијет
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
14
07
13
52
13
50
13
43
13
41
Тренутно на програму