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Ухапшен Лакташанин: Лажно пријавио кривично дјело

Аутор:

АТВ
12.06.2026 10:10

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Ухапшен Лакташанин: Лажно пријавио кривично дјело
Фото: АТВ

Б.В. из Лакташа ухапшен је јуче због сумње да је полицији лажно пријавио кривично дјело.

Наиме, он је око 9 сати пријавио да је неко провалио у његову кућу и украо новац.

"Предузимањем мјера и радњи полицијски службеници су утврдили да се ради о лажној пријави", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

О случају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Тагови :

Лакташи

Полиција

Крађа

Лажна пријава

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