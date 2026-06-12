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Осморо мртвих у двије саобраћајне несреће: Стравичне сцене на ауто-путу у Мађарској

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АТВ
12.06.2026 10:01

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Осморо мртвих у двије саобраћајне несреће: Стравичне сцене на ауто-путу у Мађарској
Фото: Pixabay

Најмање осам људи погинуло је у двије саобраћајне несреће које су се догодиле на ауто-путу М1 у Мађарској, код Ђера.

Јутрос око 4.30 часова, камион се сударио са грађевинском машином на 114. километру ауто-пута М1, преноси Мађар немзет.

Здравко Шагољ

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Возило се након судара запалило, а возач камиона је преминуо на лицу мјеста.

Убрзо након тога, око 5.15 часова, минибус се сударио са камионом који је био заустављен због претходне несреће на 113. километру.

У минибусу је било девет особа, од којих је седам погинуло на лицу мјеста, а двије су повријеђене.

На 115. километру камион се закуцао у неколико непокретних машина.

Возило је гурнуло машине једну уз другу, затим му се кабина запалила, а ватра потом проширила на терет.

Ђерски ватрогасци који су стигли на лице мјеста почели су да гасе пламен са два водена млаза, што је већ спријечило даље ширење пламена.

У име владе, мађарски премијер Петер Мађар изразио је саучешће породицама страдалих.

(Курир.рс)

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Тагови :

Мађарска

Ауто-пут

Саобраћајна несрећа

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