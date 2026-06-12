Генерал оптужен за шверц пола тоне кокаина!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против Здравка Шагоља званог "Генерал" или "Писке" којом се терети за учешће у шверцу 505 килограма кокаина.
У Тужилаштву БиХ наводе да се Шагољу на терет ставља да је заједно са више особа, као члан криминалне групе која је дјеловала на подручју Европе и Јужне Америке, учествовао у кријумчарењу око 505 килограма кокаина са подручја Еквадора преко луке Пиреј до луке Плоче у Хрватској, с циљем даљег кријумчарења у БиХ и земље региона.
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"Припадници организоване криминалне групе, као и оптужени Шагољ, користили су криптовану 'Скај' апликацију ради комуникације и договора око извршења кривичног дјела. Дрога је кријумчарена у контејнеру за бродски превоз са пошиљком банана из Еквадора, а агенције за спровођење закона БиХ и земаља региона, сарађујући са међународним партнерима, дрогу су лоцирале и заплијениле по доласку у Луку Плоче у Хрватској 19. марта 2021. године", саопштило је Тужилаштво БиХ.
Додају да је тада у двоструком дну контејнера пронађена количина од 505,5 килограма кокаина. На илегалном нарко-тржишту вриједност дроге процјењује се на око 20 милиона евра, односно уличне вриједности од око 50 милиона евра, која је била намијењена за више наручилаца са подручја земаља региона.
Шагољу је на терет стављено кривично дјело организовани криминал и неовлаштени промет дрогом.
Шагоља је у мају Суд БиХ осудио на на јединствену казну затвора у трајању од шест година.
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Шагољ је проглашен кривим за вишеструка тешка кривична дјела, укључујући шверц оружјем и трговину наркотицима.
Према пресуди из 14. маја 2026. године, Шагољ је прооглашен кривим за кривична дјела неовлаштеног промета оружјем, војном опремом и производима двојне намјене, неовлаштеног промета опојним дрогама, те недозвољеног држања оружја и експлозивних материја.
Поред затворске казне, Суд БиХ је донио одлуку о трајном одузимању средстава кориштених за извршење кривичних дјела, као и нелегално стечене имовинске користи. Шагољ је тако обавезан да у буџет БиХ уплати укупан износ од 44.000 КМ и 6.000 евра у остављеном законском року.
Иначе, име Здравка Шагоља посљедњих се година редовно повлачило по црним хроникама, а његов коначни пад услиједио је кроз серију опсежних полицијских акција.
У априлу 2024. године, Шагољ је ухапшен у операцији Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) под кодним називом "Параван". Акција је проведена на подручју Мостара, Међугорја и Коњица, а разбијена је криминална група која се бавила кријумчарењем кокаина из иностранства у БиХ, те илегалном препродајом наоружања.
Током претреса, истражиоци су код Шагоља и његових сарадника пронашли и заплијенили значајну количину доказа:
Један килограм кокаина
Четири аутоматске пушке и један пиштољ
Ручне бомбе, противпјешадијску мину и детонаторске каписле
Око 50.000 КМ и 6.000 евра у готовини.
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