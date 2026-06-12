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Четворо превезено на УКЦ: Нова тешка несрећа на путевима у Српској

Аутор:

Стеван Лулић
12.06.2026 09:32

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Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Четири особе повријеђене су у тешкој саобраћајној несрећи која се синоћ око 18.50 сати догодила у мјесту Крчевине код Шипова.

До несреће је дошло када је К.П. из Старе Пазове мерцедесом слетио са пута.

"У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобио возач К.П. и сапутници М.П. и Р.А. из Старе Пазове, Република Србија, и С.П. из Шипова који су упућени на лијечење у Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бања лци", потврђено је из Полицијске управе Мркоњић Град.

Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Шипово, а рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Шипово

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