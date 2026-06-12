Убиство у Параћину: Мушкарац избоден на смрт испред породичне куће

Аутор:АТВ
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У Параћину се јутрос догодило тешко убиство, у којем је једна особа изгубила живот након бруталног напада.
Према првим информацијама, до злочина је дошло након краће расправе, када је мушкарац чији су иницијали С.Р. задобио више убодних рана оштрим предметом. Напад се догодио испред његове породичне куће.
На лице мјеста убрзо су стигле полицијске екипе и Хитна помоћ, али, нажалост, повријеђеном мушкарцу није било спаса.
Како медији преносе, осумњичени за ово дјело убрзо је пронађен и ухапшен, те му је одређено полицијско задржавање.
Полиција је на лицу мјеста обавила увиђај, а све околности под којима је дошло до овог злочина биће утврђене даљом истрагом која је у току, преноси Блиц.
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