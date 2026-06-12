Данас не заборавите своје упокојене: Славимо Преподобног Исакија

Аутор:АТВ
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Српска православна црква (СПЦ) и њени вјерници данас молитвено обиљежавају дан посвећен Преподобном Исакију Исповједнику, односно Преподобном Исакију Далматинском, великом подвижнику и исповједнику православне вјере, чији је живот остао упамћен као свједочанство храбрости, истрајности и непоколебљиве вјере пред прогонима и неправдом.
У вријеме цара Валента, када је Црквом завладало велико гоњење православних од стране аријанаца, Исакије је напустио своју пустињу на Истоку и дошао у Цариград како би храбрио вјернике и отворено свједочио истину вјере. Његов долазак у пријестоницу није био вођен жељом за славом, већ дубоком унутрашњом потребом да заштити Цркву и посвједочи православље.
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Пред самим царем излазио је више пута, опомињући га да престане са прогоном и да отвори цркве правовјернима. Његове ријечи биле су смирене, али одлучне, а његова вјера толико снажна да се није устручавао ни да стане пред владара, ухвати узду његовог коња и поново упути молбу и упозорење о Божјој правди.
Разјарен због његове смјелости, цар је наредио да Исакије буде бачен у јаму пуну блата и трња, али се по предању тада догађа чудо – анђели Божји га избављају из страдања. Његово пророчанство о смрти цара Валента убрзо се испунило, када је цар страдао у поразу и огњу, што је у народу схваћено као потврда светитељевих ријечи.
У вријеме цара Теодосија Великог, Црква добија мир, а Исакије постаје дубоко поштован као исповједник вјере и духовни ослонац православља. Иако је желио да се врати у своју пустињу, остао је у Цариграду гдје је, по наговору, основао монашку обитељ и провео остатак живота у молитви и подвигу, остављајући за собом снажно духовно насљеђе.
"У теби се, оче, сигурно спасе боголикост, јер си примивши Крст, слиједио Христа. Дјелима си учио презирати тијело, желећи више за душу ствари бесмртне, зато и са Анђелима, Свети Исакије, радује се дух твој."
Према народном вјеровању, на данашњи дан вјерници одлазе у храмове гдје пале свијеће за упокојене претке и моле се Светом Исакију за мир, слогу и благослов у породици. Овај обичај се посебно везује за идеју породичног јединства, па се вјерује да искрена молитва на овај дан доноси хармонију у дом и заштиту од неслоге и искушења.
Такође се сматра да је данашњи дан повољан за читање Светог писма и духовну тишину, јер се вјерује да ријеч Божја доноси јасноћу, јача вјеру и помаже човјеку да разлучи добро од зла у свакодневном животу. У многим домовима обичај је да се макар дио дана проведе у миру, без тешких послова, уз молитву и присјећање на претке, као знак поштовања према светитељу и духовној традицији, преноси Курир.
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