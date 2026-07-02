Logo
Large banner

Додик: Хвала, Америко, свакако је нерадни дан

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 11:04

Коментари:

1
Додик: Хвала, Америко, свакако је нерадни дан
Фото: ATV

Хвала, Америко, свакако је нерадни дан, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Подсјећамо, фудбалери БиХ завршили су наступ на Свјетском првенству након што су поражени од селекције САД-а у шеснаестини финала резултатом 2:0.

Мреже су мировале скоро цијело прво полувријеме, а онда у 45. минути услиједио је хладан туш.

Након неспретне реакције и низа грешака у одбрани БиХ, лопта се одбила до Балогуна који је погодио за 1:0.

Друго полувријеме донијело је огромне тензије с обје стране. Већ у 50. минути капитен БиХ Един Џеко пожалио се на повреду и морао је напустити терен, предавши траку Сеаду Колашинцу.

Ипак, у 64. минути утакмица је добила потпуно нову димензију. Стријелац јединог гола Балогун грубо је стартовао над Тариком Мухаремовићем. Након интервенције из ВАР собе, судија му је показао директан црвени картон.

До краја сусрета, Американци су преко Пулишића постигли још један погодак који је оправдано поништен због офсајда, али у 81. минути није било спаса када је Тилман погодио из слободњака за 2:0, уз не баш најбољу интервенцију Васиља.

САД ће у наредном колу играти против Белгије која је избацила Сенегал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Свјетско првенство 2026

БиХ Америка Свјетско првенство

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Нагли пад температуре у Српској, најављени пљускови са грмљавином

Друштво

Нагли пад температуре у Српској, најављени пљускови са грмљавином

1 ч

0
Зграда Аутопутева Република Српска

Друштво

Аутопутеви Српске: Мјерење квалитета коловозне конструкције од 3. до 7. јула

2 ч

0
Дивна Васић из Вишеграда

Друштво

Вишеграђанка Дивна Васић пронашла и вратила новчаник са 1.800 евра и документима

2 ч

0
Стигло освјежење са кишом, температура знатно опала у односу на претходне дане

Друштво

Стигло освјежење са кишом, температура знатно опала у односу на претходне дане

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

11

36

Откривене три лабораторије за узгој марихуне, ухапшен осумњичени

11

28

Хаос у Сенегалу након испадања са СП – Геј рекао "збогом" националном тиму

11

26

Тамара Мајкић прва Бањалучанка која је се попела на 78 планинских врхова

11

21

Млади Британци партијали у Каштелима па их полиција све привела

11

14

Напустио Вукановића: Милан Миња Савановић прешао код Драшка Станивуковића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner