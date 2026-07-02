Додик: Хвала, Америко, свакако је нерадни дан

Аутор:АТВ редакција
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Хвала, Америко, свакако је нерадни дан, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Хвала, Америко, свакако је нерадни дан.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 2, 2026
Подсјећамо, фудбалери БиХ завршили су наступ на Свјетском првенству након што су поражени од селекције САД-а у шеснаестини финала резултатом 2:0.
Мреже су мировале скоро цијело прво полувријеме, а онда у 45. минути услиједио је хладан туш.
Након неспретне реакције и низа грешака у одбрани БиХ, лопта се одбила до Балогуна који је погодио за 1:0.
Друго полувријеме донијело је огромне тензије с обје стране. Већ у 50. минути капитен БиХ Един Џеко пожалио се на повреду и морао је напустити терен, предавши траку Сеаду Колашинцу.
Ипак, у 64. минути утакмица је добила потпуно нову димензију. Стријелац јединог гола Балогун грубо је стартовао над Тариком Мухаремовићем. Након интервенције из ВАР собе, судија му је показао директан црвени картон.
До краја сусрета, Американци су преко Пулишића постигли још један погодак који је оправдано поништен због офсајда, али у 81. минути није било спаса када је Тилман погодио из слободњака за 2:0, уз не баш најбољу интервенцију Васиља.
САД ће у наредном колу играти против Белгије која је избацила Сенегал.
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