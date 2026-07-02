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Нагли пад температуре у Српској, најављени пљускови са грмљавином

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 09:50

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Нагли пад температуре у Српској, најављени пљускови са грмљавином
Фото: Envato/bilanol/lukjonis

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас је свјежије са кишом, а температура ће бити нижа за 10 до 15 степени него претходних дана.

Послије подне падавине ће постепено слабити и престати у већини предјела, осим на југу и југоистоку гдје ће бити повремених пљускова са грмљавином, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, на југу умјерена до јака бура.

Максимална температура ваздуха од 21 до 27 степени Целзијусових, на југу до 32, у вишим предјелима од 18.

Федерални хидрометеоролошки завод наводи да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ облачно са кишом и пљусковима.

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Мраковица и Кнежево 15, Калиновик 16, Соколац и Чемерно 17, Мркоњић Град 17, Гацко, Рибник, Дринић и Шипово 18, Сарајево, Нови Град, Приједор, Бањалука, Рудо, Сребреница и Фоча 19, Србац, Вишеград и Добој 20, Бијељина и Зворник 21, Требиње 22, те Билећа 23 степена Целзијусова.

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Тагови :

Временска прогноза

падавине

Грмљавина

Пљускови

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