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Упозорење на невријеме! Након топлотног таласа долазе непогоде за цијелу Српску!

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 09:37

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Упозорење на невријеме! Након топлотног таласа долазе непогоде за цијелу Српску!
Фото: ATV

Хидрометеоролошки завод Републике Српске издао је за данас упозорење на локалне непогоде за цијелу Републику Српску.

Из Хидрометеоролошког завода наводе да ће данас бити врло топло, нестабилно и спарно вријеме.

Ујутру и пријеподне очекује се повремена киша и пљускови са грмљавином на истоку, док ће у осталим пред‌јелима бити суво.

"Од средине дана и током поподнева доћи ће до даљег развоја облака који ће донијети локалне пљускове са грмљавином. Пљускови ће понегд‌је бити израженији уз јак вјетар, а могућа је и појава града понегде. Пљускови ће бити чешћи на западу, југу и југоистоку", наводе из Хидрометеоролошког завода.

Током ноћи се очекује јача промјена времена прво на сјеверу.

Очекују се јачи пљускови са грмљавином, локале непогоде уз обилније падавине у кратком периоду, јак до олујни вјетар, док је понегд‌је могућа појава града.

Сутра се очекује јача киша и завршетак топлотног таласа уз пад температуре за око 10 до 15 степени.

Очекују се и локалне непогоде уз јак до олујни вјетар, а понегд‌је је могућа и појава града.

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