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Падао град какав не памте ни најстарији мјештани: Велика штета на воћњацима

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 08:40

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Падао град какав не памте ни најстарији мјештани: Велика штета на воћњацима
Фото: RTRS

Јуче послијеподне олујно невријеме захватило је Требиње и околину. На подручју мјеста Ластва падао је град какав не памте ни најстарији мјештани, чија је величина достизала и четири центиметра.

Падао град у Требињу
Падао град у Требињу

Невријеме је нанијело штету на воћу и поврћу, и праве посљедице тек треба да се сагледају, пише РТРС.

Противградна превентива дејствовала, испаљено 157 ракета

Противградна превентива Републике Српске дејствовала је јуче од послијеподневних часова све до један час послије поноћи, када је испаљено 157 противградних ракета, захваљујући чему није било већих штета од града, саопштено је из овог предузећа.

Од 15.11 до 00.54 часова дејствовало је 47 противградних станица на територији локалних управа Билећа, Хан Пијесак, Зворник, Братунац, Сребреница, Требиње, Милићи, Шипово, Гацко, Шековићи, Вишеград, Рогатица, Рудо, Сапна, Калесија, Власеница, Челинац, Котор Варош, Бањалука, Градишка, Козарска Дубица и Приједор.

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Тагови :

лед и град

падавине

невријеме

Требиње

противградна превентива

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